В сливочном масле и сметане из Тверской области нашли кишечную палочку

Бактерии группы кишечной палочки обнаружены специалистами ФГБУ «Тверская МВЛ» в молочных продуктах, произведенных одним из хозяйств Верхневолжья.

Несоответствующими требованиям законодательства по показателю безопасности оказались сметана жирностью 20% и сливочное масло «Традиционное м.д.ж. 82,5%», образцы которых поступили в лабораторию. Отбор проб продукции для исследований осуществлялся непосредственно по месту производства в рамках усиленного лабораторного контроля.