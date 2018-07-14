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В сливочном масле и сметане из Тверской области нашли кишечную палочку
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В сливочном масле и сметане из Тверской области нашли кишечную палочку 

tvernews.ru 45 минут назад
Бактерии группы кишечной палочки обнаружены специалистами ФГБУ «Тверская МВЛ» в молочных продуктах, произведенных одним из хозяйств Верхневолжья.
Несоответствующими требованиям законодательства по показателю безопасности оказались сметана жирностью 20% и сливочное масло «Традиционное м.д.ж. 82,5%», образцы которых поступили в лабораторию. Отбор проб продукции для исследований осуществлялся непосредственно по месту производства в рамках усиленного лабораторного контроля.
Сведения направлены в Управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер, сообщает тверская ветеринарная лаборатория.
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