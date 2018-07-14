Что такое Energy diet и «с чем его едят»?

Energy diet (ED) — это современный заменитель пищи. Его производят в виде сухих смесей, разбавляемых с молоком. При соединении двух компонентов человек получает полезный и вкусный напиток. Эта программа помогает улучшить здоровье, восполнить энергетические запасы, снизить вес, сделать фигуру стройнее. При этом организм не истощается, а только пополняется полезными компонентами.

Его употребляют взрослые люди, желающие исправить здоровье. Для детей он не подходит.

Перед разбором, как употреблять продукт и кому он подходит, нужно понять, что такое Энерджи Диет, какие элементы он содержит. В состав изделия входит:

Животные и растительные белки — с каждой порцией человек получает 18 аминокислот, которые содержатся в разных продуктах.

Жиры — соевое масло. В нем нет жиров животного происхождения, поэтому отсутствует холестерин.

Углеводы — наличие глюкозы. Быстро усваиваются. Отсутствует постоянная усталость.

Клетчатка — камеди и инулин цикория. Насыщают организм человека, нормализуют микрофлору, очищают кишечник.

11 минералов и 12 витаминов — улучшают обменный процесс.

Ацерол — карибская вишня. В ней содержится витамина С больше, чем в лимоне.

Королевское желе — молочко пчел, предназначенное для кормления их личинок. Благодаря ему ткани организма получают кислород, сопротивляются неблагоприятным условиям, улучшают моральное состояние.

Ферменты — быстро и полноценно усваивают растительные и животные белки.

Что дает регулярное употребление напитка?

Вопрос — что это ED, для многих пользователей остается открытым.

На основе большого количества полезных компонентов производители говорят о положительных эффектах:

Сбалансированное питание — напиток насыщает организм всеми полезными веществами, которые нужны для нормальной работы желудочно-кишечного тракта.

Коррекция избыточного веса — одна порция разведенных с молоком сухих смесей заменяет прием пищи. Поэтому человек контролирует аппетит и питание. Со временем лишние килограммы уходят.

Изменение рациона — после приема ED изменяются вкусы и предпочтения. В блюдах появляются свежие и натуральные ингредиенты. Вредные продукты вообще не появляются в рационе.

Оздоровление — снижается холестерин, нормализуется давление в артериях, уходит лишний вес, уровень сахара в норме, профилактика атеросклероза.

Высокая работоспособность — заряд бодрости и энергии. Меньше приступов голода, усталости, нервозности. Кровь насыщается кислородом. У спортсменов повышается выносливость, быстрее проходит адаптация к активным видам спорта.

Мышечная масса — лишние жировые отложения уходят, но добавляются мышцы.

Быстрое восстановление — после тренировки восполняются запасы гликогены и жидкости.

Противопоказания к применению

Исследования над Энерджи Диет показали — ее нужно принимать после консультации с доктором. Проблемы возникают с некоторыми компонентаvb, на которых у человека бывает аллергия. Например, в версии Капучино и Кофе в состав входит кофеин, который нежелателен детям, людям в возрасте, с нарушенной нервной системой или повышенным давлением. Может быть непереносимость йода, йодированной соли или капусты.

Нельзя исключать из запретов различные заболевания:

Сердечно-сосудистой системы;

Острые и хронические недуги;

ЖКТ — дисбактериоз, язва, колит.

Еще одна причина для остановки приема добавки — бессонница. Поэтому рекомендуется перед употреблением посоветоваться с доктором и узнать все о продукции nl international.

Особенно быстро к спорту возвращаются молодые мамы, желающие возобновить форму. В период кормления грудью нужно быть особенно внимательными и аккуратными. Вред может нанести кофеин, поэтому продукты с его содержанием исключаются. Также стоит проверить организм на индивидуальную непереносимость к отдельным компонентам. Даже одна порция в день помогает молодой маме быстрее прийти в форму и насытить организм полезными веществами.

Кому подходит ED?

Более четкое понимание что такое Энерджи Диет дает Википедия. На этом же ресурсе можно узнать для кого подходит смесь. Ее рекомендуют употреблять таким категориям людей:

Те, кто желает похудеть — в 30 граммах продукта (1 порция) содержится 198 калорий, при этом большое количество полезных компонентов. Во время такой диеты организму не наносится вред, а улучшается состояние кожи, волос, внутренних органов.

Занятые люди — в напряженном графике и при дефиците времени важно правильно питаться для энергии. В быстром темпе жизни человек забывает за приемы пищи, поэтом страдает хронической усталостью. Сухая смесь с молоком быстро готовится и выписывается всего за несколько минут.

Кто занимается спортом — после физических нагрузок организм быстро восстанавливается, нормализуется обмен веществ, нет истощения от постоянных тренировок.

Желающие набрать массу — корректировать фигуру можно не только со знаком минус, но и плюс. Для этого нужны определенные типы продукции.

Ассортимент спортивных добавок

Nl — это компания, представляющая товары для спортсменов и из разряда правильного питания. Продукция Энерджи Диет имеет разные вкусы — от сладкого до соленого. Коктейли можно смешивать, чтобы получать больше полезных элементов. Вся продукция на рынке представляется в 3 форматах:

коктейли;

горячие супы;

батончики.

Производители делают разнообразие изделий, поэтому вкусов много. Популярные из них — клубники, банана, малины, ванили, кофе, шоколада, капучино, грибов, курицы, гороха, томатов, орехов, карамели, ананаса, манго, лимона.

Потребители выбирают продукцию из личных предпочтений и желаний. Важно проконсультироваться с диетологом, чтобы за один такой прием напитка получать пользу.

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Рекомендации по употреблению

Энерджи Диев впервые появилась во Франции, далее распространилась по России и остальным странам мира. Эта продукция позволяет наладить жизнедеятельность человека и упростить некоторые ежедневные процессы. Чтобы от употребления коктейлей была максимальная польза нужно придерживаться некоторых советов по употреблению:

Смесь не нужно соединять с жирным молоком, рекомендуется 1,5%.

Со сладким вкус лучше сочетается прохладная жидкость, а супы и каши — с теплой.

На 30 грамм концентрата нужно 250 мл молока.

Помимо коктейля организму в день еще нужно 2 литра очищенной воды.

Дополнять похудение нужно тренировкам или физическими нагрузками.

Открытая банка с сухими смесями хранится максимум 2 месяца.

Готовить напиток заранее нельзя, лучше сразу перед употреблением.

Спустя 15 минут после коктейля желательно выпить 250 мл воды.

На упаковке производители указывают, что концентрат нужно разводить с молоком. Но спортсмены сочетают смеси с кефиром, овощным бульоном, очищенной водой, соевым молоком. Все зависит от предпочтений человека.

На Sportwiki есть мнение об Energy Diet от лица диетологов и врачей. Они рекомендуют добавлять в дневной рацион 4-5 коктейлей. Вместе с тем можно есть сырые, отваренные или притушенные овощи. Салаты разрешается заправлять подсолнечным маслом, лимонным соком, яблочным уксусом, приправами. Можно готовить грибы, редьку, кабачки, салат из свеклы или морской капусты.

В рационе должны быть блюда из укропа, петрушки, щавеля, шпината, сельдерея, фасоли, огурцов, соевых побегов, томатов, редиса. Из напитков разрешены — кафе и его заменители, негазированная и фильтрованная вода, чай на травах, зеленый и красный.

Что такое Nl International?

Nl International — это международная компания, занимающаяся продуктами по улучшению жизни человека. На ее счету 16 торговых марок и 24 линии продуктов в разделе здоровья, красоты, дома. Она создала товары — Энерджи Диет, Энерджи Диет Смарт, фруктовые батончики, сухие морсы, зубные пасты, средства по уходу за волосами, товары для женщин, декоративную косметику, товары для уборки, средства для стирки.

Чтобы лучше понять, что такое Nl International лучше посмотреть на ее гарантии качества:

подлинность продукции;

соблюдение условий хранения;

контроль за сроками годности;

обмены и возвраты;

сохранность товаров при доставке;

защита личных данных покупателей.

На сайте компании можно выбрать любой продукт и заказать его с доставкой в удобное место. Забрать посылку можно в региональных представительствах в России, Казахстане, Украине, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана.

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