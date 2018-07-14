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Продукты с заменителями молочного жира будут маркировать
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Продукты с заменителями молочного жира будут маркировать 

N24.ru 1 час назад
Роспотребнадзор обязал маркировать продукцию, изготовленную с использованием заменителей молочного жира. Изменения в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» вступают в силу завтра, 15 июля 2018 года. Кроме того, на потребительской упаковке должна быть указана информация следующая информация: «Содержит растительные масла», — сообщается на сайте ведомства. Также отмечается, что указанная информация должна наноситься легко читаемым шрифтом на поверхность упаковки, обращенной к потребителю.
За несоблюдение требований будет наложен штраф на юридическое лицо в размере от 100 до 300 тысяч рублей, при повторном нарушении — до одного миллиона рублей.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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