Комитет Госдумы поддержал соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС средствами идентификации

Соглашение подписано 2 февраля 2018 года в Алма-Ате (Республика Казахстан) на заседании Евразийского межправительственного совета. Оно было разработано Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) для повышения интенсивности борьбы с теневым оборотом товаров и более широкого применения системы маркировки (с 2016 года действует соглашение об обязательной маркировке меховых изделий).

Соглашение определяет общие правила работы системы маркировки товаров средствами идентификации в рамках Союза и устанавливает следующие базовые подходы: использование средств идентификации (идентификационных знаков), основными характеристиками которых являются машиночитаемость и «взаимочитаемость», что подразумевает технологическую совместимость средств идентификации и считывающих устройств государств — членов Союза друг с другом, взаимодействие национальных информационных систем маркировки государств — членов Союза друг с другом посредством интегрированной информационной системы Союза, определение обязательных этапов передачи сведений о товаре в информационную систему маркировки.

Также соглашение предусматривает распределение между ЕЭК и государствами ЕАЭС полномочий по формированию общей в рамках Союза системы маркировки товаров. Советом ЕЭК определяются основные требования к системе маркировки товаров, включая описание товаров, подлежащих маркировке, сроки введения их маркировки, средства идентификации, способы их нанесения на такие товары, минимальный состав сведений о товаре, передаваемых в информационную систему маркировки, а также в отношении отдельных групп товаров — дополнительные этапы передачи сведений о товаре в информационную систему маркировки.

Национальным законодательством государств — членов Союза определяются порядок учета средств идентификации и требования к структуре, составу и формату сведений о товарах, передаваемых в национальные информационные системы маркировки, а также при необходимости иные требования. Кроме того, национальное законодательство определяет ответственность за неисполнение требований соглашения. Соглашение о маркировке товаров не препятствует действию уже существующих национальных систем маркировки.