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Молочную продукцию будут маркировать по-новому
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Молочную продукцию будут маркировать по-новому 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На упаковке молочной продукции теперь будет содержаться контрастная надпись с сообщением о наличии растительных масел, если таковые есть.
В понедельник, 16 июля, в силу вступают изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Теперь у потребителей появится возможность различать молокосодержащие продукты, в которых присутствуют заменители молочного жира.
Поправки в техрегламент принял Совет Евразийской экономической комиссии еще в 2017 году. Однако новые поправки, которые были разработаны Министерством сельского хозяйства РФ, еще более ужесточают требования к маркировке молокосодержащих продуктов, а также уточняют их классификацию.
Как уточняет РИА Новости, теперь на молочной продукции производители должны будут указывать информацию о наличии растительных масел. Это касается молокосодержащих продуктов, в котором присутствует заменитель молочного жира.
В частности, на упаковке теперь будет содержаться контрастная надпись с сообщением о наличии растительных масел в продукте. По словам исполнительного директора Национального союза производителей молока Артем Белова, теперь производителям предстоит менять лицевую сторону упаковки для добавления новых сведений о продукте, которые будут помещены в специальную рамку.
«В России при этом есть предубеждения перед растительными жирами, поэтому многие производители, по нашей информации, полностью отказались от выпуска такой продукции. Важно после вступления в силу таких поправок следить за соблюдением новых правил, чтобы недобросовестные производители соблюдали требования к маркировке», — отметил Белов.
Однако в нововведении существуют и исключения, в частности это сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь и мороженое с заменителем молочного жира.
Кроме того, наименование товара с заменителем молочного жира «продукт» теперь может быть заменено на общетехнический термин, который характеризует структуру продукт, а именно — соус, паста или крем.
Однако у производителей ЕАЭС будет возможность выпускать молочную продукцию, имеющую старую маркировку, до 16 января 2019 года. А продавать ее останется возможность, если для этого будут иметься необходимые документы, свидетельствующие о соответствии продуктов требованиям техрегламента, которые были выданы до момента вступления правок в силу.
Ранее ученые рассказали, какая упаковка для молока опасна для здоровья человека.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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