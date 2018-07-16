Новые правила маркировки молочных продуктов вступили в силу

В понедельник, 16 июля, в силу вступили изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Теперь потребителям станет проще различать молокосодержащие продукты с добавлением или без добавления заменителей молочного жира.

Производители до 16 января 2019 года смогут выпускать молочную продукцию со старой маркировкой и продавать ее, если они имеют документы об оценке соответствия продуктов требованиям техрегламента, выданные до дня вступления в силу поправок, передает РИА «Новости»

Теперь производители молочной продукции будут обязаны указывать сведения о наличии растительных масел в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира. На упаковке появляется информационное поле, куда будет наноситься надпись о содержании растительных масел. Причем производителей обязывают делать надпись контрастной и заметной.

Теперь наименование молочного продукта, содержащего альтернативу молочному жиру, должно начинаться со слов «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». Должно указываться понятие, установленное для этого продукта, по следующей схеме: «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны», «молокосодержащий крем с заменителем молочного жира, произведенный по технологии творога».

На этикетках исключаются слова, образованные от понятий молочных продуктов, например, «сыроподобный», «сырный», «сыродельный», «сычужный», «сметанка», «творожочек», «сливочки», «маслице», «творожок» и тому подобные».

В Роскачестве ранее рассказали, что после начала действия поправок в техрегламент о безопасности молочной продукции потребители смогут легче выделить на полках магазинов продукты с заменителями молочного жира.