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Новые правила маркировки молочных продуктов вступили в силу
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Новые правила маркировки молочных продуктов вступили в силу 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В понедельник, 16 июля, в силу вступили изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Теперь потребителям станет проще различать молокосодержащие продукты с добавлением или без добавления заменителей молочного жира.
Производители до 16 января 2019 года смогут выпускать молочную продукцию со старой маркировкой и продавать ее, если они имеют документы об оценке соответствия продуктов требованиям техрегламента, выданные до дня вступления в силу поправок, передает РИА «Новости».
Поправки в техрегламент разработаны Министерством сельского хозяйства России и были приняты советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в ноябре 2017 года.
Теперь производители молочной продукции будут обязаны указывать сведения о наличии растительных масел в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира. На упаковке появляется информационное поле, куда будет наноситься надпись о содержании растительных масел. Причем производителей обязывают делать надпись контрастной и заметной.
Теперь наименование молочного продукта, содержащего альтернативу молочному жиру, должно начинаться со слов «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». Должно указываться понятие, установленное для этого продукта, по следующей схеме: «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны», «молокосодержащий крем с заменителем молочного жира, произведенный по технологии творога».
На этикетках исключаются слова, образованные от понятий молочных продуктов, например, «сыроподобный», «сырный», «сыродельный», «сычужный», «сметанка», «творожочек», «сливочки», «маслице», «творожок» и тому подобные».
В Роскачестве ранее рассказали, что после начала действия поправок в техрегламент о безопасности молочной продукции потребители смогут легче выделить на полках магазинов продукты с заменителями молочного жира.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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