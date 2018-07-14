Мексиканская лазанья

Лазанья — очень сытное и питательное блюдо, которое можно приготовить с разными начинками. Например, в мексиканском стиле.

Ингредиенты

Фасоль (готовая) 300 г зерна кукурузы (свежие или замороженные) 200 г зеленый лук 4-5 стеблей

кинза 1 пучок (маленький)

сушеный орегано 1 ч. л.

сухой чеснок 1 ч. л.

соль по вкусу

кумин 1 ч. л.

соус сальса 700 мл сливочный сыр 300 г листы лазаньи (готовые) 12 шт острый сыр чеддер 250 г Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200 градусов. Подготовьте прямоугольную форму для выпечки.

Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМексиканская

Смешайте в миске фасоль, кукурузу, нарезанный зеленый лук и кинзу, орегано, чеснок, кумин и соль. Сыр натрите на крупной терке.

Треть соуса распределите по дну формы. Сверху выложите три пластины для лазаньи. Затем — треть фасолевой смеси. Присыпьте третью натертого сыра. Сверху выложите еще три пластины. Аккуратно намажьте их сливочным сыром. Следующие слои: треть фасолевой смеси, три листа для лазаньи, остаток фасоли, половина оставшегося сыра, три пластины для лазаньи и вторая половина сыра.

Тщательно накройте форму фольгой. Выпекайте в течение 35-45 минут. Затем снимите фольгу и пеките еще около 5 минут, пока сыр не расплавится. Выньте лазанью из духовки. Перед подачей охладите в течение 10 минут.