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Мексиканская лазанья
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Мексиканская лазанья 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Лазанья — очень сытное и питательное блюдо, которое можно приготовить с разными начинками. Например, в мексиканском стиле.
Ингредиенты
Фасоль (готовая) 300 г  зерна кукурузы (свежие или замороженные) 200 г  зеленый лук 4-5 стеблей
кинза 1 пучок (маленький)
сушеный орегано 1 ч. л.
сухой чеснок 1 ч. л.
соль по вкусу
кумин 1 ч. л.
соус сальса 700 мл  сливочный сыр 300 г  листы лазаньи (готовые) 12 шт  острый сыр чеддер 250 г  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 200 градусов. Подготовьте прямоугольную форму для выпечки.
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМексиканская
Смешайте в миске фасоль, кукурузу, нарезанный зеленый лук и кинзу, орегано, чеснок, кумин и соль. Сыр натрите на крупной терке.
Треть соуса распределите по дну формы. Сверху выложите три пластины для лазаньи. Затем — треть фасолевой смеси. Присыпьте третью натертого сыра. Сверху выложите еще три пластины. Аккуратно намажьте их сливочным сыром. Следующие слои: треть фасолевой смеси, три листа для лазаньи, остаток фасоли, половина оставшегося сыра, три пластины для лазаньи и вторая половина сыра.
Тщательно накройте форму фольгой. Выпекайте в течение 35-45 минут. Затем снимите фольгу и пеките еще около 5 минут, пока сыр не расплавится. Выньте лазанью из духовки. Перед подачей охладите в течение 10 минут.
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