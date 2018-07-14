Ещё
Киш с помидорами, кукурузой и беконом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Киш с помидорами, кукурузой и беконом 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Пирог из песочного теста с овощами, беконом, яйцами и сыром.
Ингредиенты
Мука 420 г  соль по вкусу
сливочное масло 240 г  ледяная вода 120 мл  бекон 300 г  кукуруза 2 початка
помидоры черри 400 г  лук-порей 1 шт  сыр грюйер 120 г  яйца 4 шт  жирные сливки 300 мл  молоко 180 мл  Способ приготовления
Муку смешайте со щепоткой соли. Добавьте нарезанное кубиками холодное масло. Перетрите в крошку руками или в кухонном комбайне. Влейте ледяную воду и быстро замесите тесто. При необходимости добавьте еще воды. Заверните тесто в пленку и поместите в холодильник на час.
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняФранцузская
Разогрейте духовку до 210 градусов.
Тесто раскатайте и выложите в форму. Сверху положите лист бумаги для выпечки и насыпьте на него груз (например, фасоль или горох). Выпекайте около 25 минут, затем уберите груз и выпекайте еще 10 минут. Выньте корж из духовки и уменьшите температуру до 180 градусов.
Пока корж запекается, приготовьте начинку. Бекон обжарьте до хруста, затем поломайте на кусочки. С кукурузных початков срежьте зерна. Помидоры разрежьте на половинки. Лук тонко нарежьте. Сыр натрите на крупной терке. Выложите все эти ингредиенты на корж.
Взбейте яйца со сливками, молоком и 1 чайной ложкой соли. Вылейте полученную смесь на корж. Запекайте около 1 часа. Полностью охладите и подавайте.
Карельские вести: последние новости
Мексиканская лазанья Фаршированный батат Цитрусовое печенье
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет23
Как виагра воздействует на женский организм1
Тату и мини-бикини: Сенчукова взволновала поклонников58
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет72
Не идеальны: фигуры моделей без фотошопа16
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение