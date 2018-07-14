Киш с помидорами, кукурузой и беконом

Пирог из песочного теста с овощами, беконом, яйцами и сыром.

Ингредиенты

Мука 420 г соль по вкусу

сливочное масло 240 г ледяная вода 120 мл бекон 300 г кукуруза 2 початка

помидоры черри 400 г лук-порей 1 шт сыр грюйер 120 г яйца 4 шт жирные сливки 300 мл молоко 180 мл Способ приготовления

Муку смешайте со щепоткой соли. Добавьте нарезанное кубиками холодное масло. Перетрите в крошку руками или в кухонном комбайне. Влейте ледяную воду и быстро замесите тесто. При необходимости добавьте еще воды. Заверните тесто в пленку и поместите в холодильник на час.

Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняФранцузская

Разогрейте духовку до 210 градусов.

Тесто раскатайте и выложите в форму. Сверху положите лист бумаги для выпечки и насыпьте на него груз (например, фасоль или горох). Выпекайте около 25 минут, затем уберите груз и выпекайте еще 10 минут. Выньте корж из духовки и уменьшите температуру до 180 градусов.

Пока корж запекается, приготовьте начинку. Бекон обжарьте до хруста, затем поломайте на кусочки. С кукурузных початков срежьте зерна. Помидоры разрежьте на половинки. Лук тонко нарежьте. Сыр натрите на крупной терке. Выложите все эти ингредиенты на корж.

Взбейте яйца со сливками, молоком и 1 чайной ложкой соли. Вылейте полученную смесь на корж. Запекайте около 1 часа. Полностью охладите и подавайте.