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Фаршированный батат
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Фаршированный батат 

Карельские вести 56 минут назад
Фото: Карельские вести
Батат, запеченный в духовке с начинкой из мяса, яиц и сыра.
Ингредиенты
Батат (крупный) 2 шт  свиной фарш 250 г  яйца 4 шт  сыр чеддер 200 г  соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Время готовки1,5 ч Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Батат хорошо помойте и обсушите. Наколите в нескольких местам острым ножом или вилкой и поместите в духовку на 50-60 минут. Затем выньте из духовки и слегка охладите.
Тем временем обжарьте фарш в небольшой сковороде до золотистого цвета с добавлением любых ваших любимых специй и пряностей. Переложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
Уменьшите огонь под сковородой до медленного. Влейте на сковороду взболтанные яйца и жарьте до готовности, постоянно помешивая. Затем снимите с огня.
Когда батат будет готов, разрежьте корнеплоды пополам вдоль. Аккуратно выньте ложкой мякоть, стараясь не повредить стенки.
Мякоть батата посолите и поперчите, смешайте с фаршем, яйцами и половиной натертого сыра. Полученной смесью заполните половинки батата. Выложите их на застеленный фольгой противень. Сверху посыпьте оставшимся сыром. Поместите в духовку на 10-15 минут, затем подавайте.
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