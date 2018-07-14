Фаршированный батат

Батат, запеченный в духовке с начинкой из мяса, яиц и сыра.

Ингредиенты

Батат (крупный) 2 шт свиной фарш 250 г яйца 4 шт сыр чеддер 200 г соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Время готовки1,5 ч Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Батат хорошо помойте и обсушите. Наколите в нескольких местам острым ножом или вилкой и поместите в духовку на 50-60 минут. Затем выньте из духовки и слегка охладите.

Тем временем обжарьте фарш в небольшой сковороде до золотистого цвета с добавлением любых ваших любимых специй и пряностей. Переложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.

Уменьшите огонь под сковородой до медленного. Влейте на сковороду взболтанные яйца и жарьте до готовности, постоянно помешивая. Затем снимите с огня.

Когда батат будет готов, разрежьте корнеплоды пополам вдоль. Аккуратно выньте ложкой мякоть, стараясь не повредить стенки.

Мякоть батата посолите и поперчите, смешайте с фаршем, яйцами и половиной натертого сыра. Полученной смесью заполните половинки батата. Выложите их на застеленный фольгой противень. Сверху посыпьте оставшимся сыром. Поместите в духовку на 10-15 минут, затем подавайте.