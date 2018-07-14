Брускетта с грибами 

Итальянские тосты с нежной сырной пастой и жареными грибами.
Ингредиенты
Грибы 250 г оливковое масло 4 ст. л.
чеснок 2 зубчика
лук-шалот 2 шт петрушка по вкусу
свежий тимьян по вкусу
соль по вкусу
черный перец по вкусу
багет 1 шт козий сыр 60 г сливочный сыр 60 г Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
Разогрейте половину масла в сковороде. Добавьте измельченный лук и чеснок и жарьте около 5 минут. Добавьте нарезанные грибы и готовьте до мягкости, около 10 минут. Когда грибы хорошо подрумянятся, добавьте измельченную петрушку и тимьян.
Разогрейте духовку до 190 градусов.
В маленькой емкости смешайте козий и сливочный сыр.
Багет нарежьте ломтиками, выложите на противень и слегка смажьте оливковым маслом. Поместите в духовку на 5 минут. Затем натрите ломтики багета чесноком и смажьте сырной смесью. Снова поместите в духовку на пару минут. Выньте из духовки и выложите сверху грибы. Посыпьте петрушкой и тимьяном.