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Брускетта с грибами
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Брускетта с грибами 

Карельские вести 31 минуту назад
Фото: Карельские вести
Итальянские тосты с нежной сырной пастой и жареными грибами.
Ингредиенты
Грибы 250 г  оливковое масло 4 ст. л.
чеснок 2 зубчика
лук-шалот 2 шт  петрушка по вкусу
свежий тимьян по вкусу
соль по вкусу
черный перец по вкусу
багет 1 шт  козий сыр 60 г  сливочный сыр 60 г  Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
Разогрейте половину масла в сковороде. Добавьте измельченный лук и чеснок и жарьте около 5 минут. Добавьте нарезанные грибы и готовьте до мягкости, около 10 минут. Когда грибы хорошо подрумянятся, добавьте измельченную петрушку и тимьян.
Разогрейте духовку до 190 градусов.
В маленькой емкости смешайте козий и сливочный сыр.
Багет нарежьте ломтиками, выложите на противень и слегка смажьте оливковым маслом. Поместите в духовку на 5 минут. Затем натрите ломтики багета чесноком и смажьте сырной смесью. Снова поместите в духовку на пару минут. Выньте из духовки и выложите сверху грибы. Посыпьте петрушкой и тимьяном.
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