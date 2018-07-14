Брускетта с грибами

Итальянские тосты с нежной сырной пастой и жареными грибами.

Ингредиенты

Грибы 250 г оливковое масло 4 ст. л.

чеснок 2 зубчика

лук-шалот 2 шт петрушка по вкусу

свежий тимьян по вкусу

соль по вкусу

черный перец по вкусу

багет 1 шт козий сыр 60 г сливочный сыр 60 г Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

Разогрейте половину масла в сковороде. Добавьте измельченный лук и чеснок и жарьте около 5 минут. Добавьте нарезанные грибы и готовьте до мягкости, около 10 минут. Когда грибы хорошо подрумянятся, добавьте измельченную петрушку и тимьян.

Разогрейте духовку до 190 градусов.

В маленькой емкости смешайте козий и сливочный сыр.

Багет нарежьте ломтиками, выложите на противень и слегка смажьте оливковым маслом. Поместите в духовку на 5 минут. Затем натрите ломтики багета чесноком и смажьте сырной смесью. Снова поместите в духовку на пару минут. Выньте из духовки и выложите сверху грибы. Посыпьте петрушкой и тимьяном.