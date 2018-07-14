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Кукурузно-сырная запеканка
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Кукурузно-сырная запеканка 

Карельские вести 2 часа назад
Очень простое в приготовлении, но безумно вкусное блюдо, которое понравится вашим детям.
Ингредиенты
Бекон 4 ломтика
сливочное масло 6 ст. л.
чеснок 4 зубчика
мука 70 г  молоко 750 мл  сливочный сыр 120 г  плавленый сыр 60 г  сыр чеддер 300 г  паприка 1 ч. л.
кукуруза 1,5 кг  соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Время готовки1 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Разогрейте духовку до 190 градусов.
Бекон нарежьте маленькими кубиками и обжарьте в сковороде в течение 8-10 минут, периодически помешивая. Добавьте сливочное масло и измельченный чеснок. Готовьте еще около минуты. Затем всыпьте муку и готовьте, постоянно помешивая, еще минуту.
Тонкой струйкой влейте молоко, постоянно помешивая. Доведите полученную смесь до кипения и готовьте, постоянно помешивая, до загустения, около 2 минут. Затем добавьте нарезанные кубиками сливочный и плавленый сыр, натертый на крупной терке чеддер и паприку. Перемешивайте до однородности, пока сыр не расплавится.
Снимите с огня, добавьте кукурузные зерна, тщательно перемешайте. Посолите и поперчите. Выложите смесь в смазанную маслом форму для запекания. Поместите в духовку на 40 минут. Затем выньте, охладите в течение 15 минут и подавайте.
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