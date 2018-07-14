Кукурузно-сырная запеканка

Очень простое в приготовлении, но безумно вкусное блюдо, которое понравится вашим детям.

Ингредиенты

Бекон 4 ломтика

сливочное масло 6 ст. л.

чеснок 4 зубчика

мука 70 г молоко 750 мл сливочный сыр 120 г плавленый сыр 60 г сыр чеддер 300 г паприка 1 ч. л.

кукуруза 1,5 кг соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Время готовки1 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Разогрейте духовку до 190 градусов.

Бекон нарежьте маленькими кубиками и обжарьте в сковороде в течение 8-10 минут, периодически помешивая. Добавьте сливочное масло и измельченный чеснок. Готовьте еще около минуты. Затем всыпьте муку и готовьте, постоянно помешивая, еще минуту.

Тонкой струйкой влейте молоко, постоянно помешивая. Доведите полученную смесь до кипения и готовьте, постоянно помешивая, до загустения, около 2 минут. Затем добавьте нарезанные кубиками сливочный и плавленый сыр, натертый на крупной терке чеддер и паприку. Перемешивайте до однородности, пока сыр не расплавится.

Снимите с огня, добавьте кукурузные зерна, тщательно перемешайте. Посолите и поперчите. Выложите смесь в смазанную маслом форму для запекания. Поместите в духовку на 40 минут. Затем выньте, охладите в течение 15 минут и подавайте.