Фриттата с пастой

Простое и быстрое блюдо на завтрак — омлет с макаронами и сыром.

Ингредиенты

Лук 1 шт оливковое масло 2 ст. л.

молоко 60 мл яйца 6 шт паста (вареная) 150 г соль по вкусу

черный перец по вкусу

тертый пармезан 50 г помидор 1 шт петрушка по вкусу

Способ приготовления

В сковороде, подходящей для запекания в духовке, разогрейте оливковое масло. Потушите измельченный лук до прозрачности.

Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняАвстралийская

Взбейте яйца венчиком вместе с молоком. Добавьте пасту, соль, перец и пармезан. Хорошо перемешайте. Влейте смесь на сковороду. Сверху выложите ломтики помидора. Готовьте на среднем огне около 8 минут.

Посыпьте измельченной петрушкой и поместите в разогретую духовку на пару минут.