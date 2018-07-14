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Фриттата с пастой
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Фриттата с пастой 

Карельские вести 2 часа назад
Простое и быстрое блюдо на завтрак — омлет с макаронами и сыром.
Ингредиенты
Лук 1 шт  оливковое масло 2 ст. л.
молоко 60 мл  яйца 6 шт  паста (вареная) 150 г  соль по вкусу
черный перец по вкусу
тертый пармезан 50 г  помидор 1 шт  петрушка по вкусу
Способ приготовления
В сковороде, подходящей для запекания в духовке, разогрейте оливковое масло. Потушите измельченный лук до прозрачности.
Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняАвстралийская
Взбейте яйца венчиком вместе с молоком. Добавьте пасту, соль, перец и пармезан. Хорошо перемешайте. Влейте смесь на сковороду. Сверху выложите ломтики помидора. Готовьте на среднем огне около 8 минут.
Посыпьте измельченной петрушкой и поместите в разогретую духовку на пару минут.
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