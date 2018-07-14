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Грибы, фаршированные гречкой
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Грибы, фаршированные гречкой 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Эффектное блюдо, которое станет прекрасным дополнением к мясу.
Ингредиенты
Шампиньоны 8 шт  гречка 100 г  свежий розмарин (листья) 1 ст. л.
чеснок 1 зубчик
лимон (цедра) 0,5 шт  соль по вкусу
черный перец по вкусу
тертый сыр 3-4 ст. л.
оливковое масло по вкусу
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Отварите гречку в подсоленной воде до полуготовности. Добавьте мелко нарезанный розмарин, лимонную цедру и пропущенный через пресс чеснок. Посолите и поперчите.
У грибов удалите ножки. Шляпки наполните гречкой и посыпьте их сыром. Немного сбрызните оливковым маслом.
Формы для запекания застелите фольгой и выложите на нее фаршированные грибы. Запекайте около 15-20 минут.
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