Грибы, фаршированные гречкой

Эффектное блюдо, которое станет прекрасным дополнением к мясу.

Ингредиенты

Шампиньоны 8 шт гречка 100 г свежий розмарин (листья) 1 ст. л.

чеснок 1 зубчик

лимон (цедра) 0,5 шт соль по вкусу

черный перец по вкусу

тертый сыр 3-4 ст. л.

оливковое масло по вкусу

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Отварите гречку в подсоленной воде до полуготовности. Добавьте мелко нарезанный розмарин, лимонную цедру и пропущенный через пресс чеснок. Посолите и поперчите.

У грибов удалите ножки. Шляпки наполните гречкой и посыпьте их сыром. Немного сбрызните оливковым маслом.

Формы для запекания застелите фольгой и выложите на нее фаршированные грибы. Запекайте около 15-20 минут.