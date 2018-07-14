Крокеты из креветок и картофеля

Одно из классических блюд из картофеля. Дополните его креветками — и получите сытный и необычный обед.

Ингредиенты

Оливковое масло1 ст. л. + для жарки

креветки (очищенные) 500 г лук-шалот1 шт чеснок2 зубчика

сольпо вкусу

черный перецпо вкусу

картофельное пюре400 г сыр чеддер50 г яйца2 шт хлебные крошки200 г Способ приготовления

Время готовки 45 минКоличество персон 4 челУровень сложности ЛегкоКухня Французская

Разогрейте 1 ст. л. масла в сковороде. Добавьте креветок, измельченный шалот и чеснок. Посолите и поперчите. Жарьте, периодически помешивая, около 3 минут, пока креветки не порозовеют.

Переложите в кухонный комбайн и хорошо измельчите. Добавьте картофельное пюре и тертый сыр. Смешайте все вместе с помощью комбайна.

Формируйте из полученной смеси продолговатые крокеты, обмакивайте их во взболтанных яйцах и тщательно обваливайте в хлебных крошках.

Хорошо разогрейте масло в глубокой сковороде. Обжаривайте крокеты порциями до золотистого цвета. Выкладывайте на бумажные полотенца. Подавайте горячими.