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Крокеты из креветок и картофеля
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Крокеты из креветок и картофеля 

Карельские вести 53 минуты назад
Фото: Карельские вести
Одно из классических блюд из картофеля. Дополните его креветками — и получите сытный и необычный обед.

Ингредиенты

Оливковое масло1 ст. л. + для жарки
креветки (очищенные) 500 г  лук-шалот1 шт  чеснок2 зубчика
сольпо вкусу
черный перецпо вкусу
картофельное пюре400 г  сыр чеддер50 г  яйца2 шт  хлебные крошки200 г 

Способ приготовления

Время готовки 45 минКоличество персон 4 челУровень сложности ЛегкоКухня Французская
Разогрейте 1 ст. л. масла в сковороде. Добавьте креветок, измельченный шалот и чеснок. Посолите и поперчите. Жарьте, периодически помешивая, около 3 минут, пока креветки не порозовеют.
Переложите в кухонный комбайн и хорошо измельчите. Добавьте картофельное пюре и тертый сыр. Смешайте все вместе с помощью комбайна.
Формируйте из полученной смеси продолговатые крокеты, обмакивайте их во взболтанных яйцах и тщательно обваливайте в хлебных крошках.
Хорошо разогрейте масло в глубокой сковороде. Обжаривайте крокеты порциями до золотистого цвета. Выкладывайте на бумажные полотенца. Подавайте горячими.
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