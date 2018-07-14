Крокеты из креветок и картофеля 

Одно из классических блюд из картофеля. Дополните его креветками — и получите сытный и необычный обед.
Ингредиенты
Оливковое масло1 ст. л. + для жарки
креветки (очищенные) 500 г лук-шалот1 шт чеснок2 зубчика
сольпо вкусу
черный перецпо вкусу
картофельное пюре400 г сыр чеддер50 г яйца2 шт хлебные крошки200 г
Способ приготовления
Время готовки 45 минКоличество персон 4 челУровень сложности ЛегкоКухня Французская
Разогрейте 1 ст. л. масла в сковороде. Добавьте креветок, измельченный шалот и чеснок. Посолите и поперчите. Жарьте, периодически помешивая, около 3 минут, пока креветки не порозовеют.
Переложите в кухонный комбайн и хорошо измельчите. Добавьте картофельное пюре и тертый сыр. Смешайте все вместе с помощью комбайна.
Формируйте из полученной смеси продолговатые крокеты, обмакивайте их во взболтанных яйцах и тщательно обваливайте в хлебных крошках.
Хорошо разогрейте масло в глубокой сковороде. Обжаривайте крокеты порциями до золотистого цвета. Выкладывайте на бумажные полотенца. Подавайте горячими.