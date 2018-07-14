Рецепты здоровья: пряные травы при ожирении

Проблема лишнего веса беспокоит многих женщин. Но когда речь заходит об ожирении, это уже вопрос не только красивой фигуры — избыточное отложение жира в подкожной клетчатке и других тканях чревато развитием серьезных недугов и представляет реальную угрозу для здоровья. Одним из эффективных средств борьбы с ожирением служат пряные травы.

Пряные травы — эффективное средство против ожирения

Однако прежде чем использовать приведенные рецепты, необходимо понимать:

ожирение — проблема комплексная, и причины ее могут быть различными: возрастные гормональные изменения, нарушения жирового обмена, заболевания эндокринной системы, неправильное питание и переедание, малоподвижный образ жизни и так далее; для получения устойчивого результата нужно не только бороться с лишним весом, но и устранять причины его появления;

нельзя справиться с ожирением при помощи одних лишь травяных сборов; чудо-средства для похудения не существует, необходимо сочетать прием трав с правильно подобранной диетой и другими мерами;

все лекарственные растения имеют противопоказания; перед тем, как использовать растительные сборы для лечения ожирения, следует посоветоваться с врачом и убедиться, что выбранный препарат не навредит вашему здоровью.

Настой свежей петрушки при ожирении

1 ст.ложку свежей измельченной травы петрушки залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение 1 часа, процедить. Выпить настой в течение дня в 3-4 приема. Курс — 1 месяц.

Травяной чай с петрушкой при ожирении

Тщательно смешать измельченное растительное сырье:

1 ст.ложку зелени петрушки;

1 ст.ложку корня петрушки;

1 ст.ложку листьев крапивы двудомной;

1 ст.ложку корня одуванчика;

2 ст.ложки коры крушины ломкой.

1 ст.ложку сбора залить в термосе 1 стаканом кипятка, настаивать в течение 3 часов, процедить. Пить в течение месяца 4 раза в день по 1 стакану настоя вместо чая.

Травяной сбор с мелиссой при ожирении

Тщательно смешать сушеное измельченное растительное сырье:

20 частей листьев мелиссы лекарственной;

2 части листьев земляники лесной;

1 часть травы тимьяна ползучего;

1 часть травы ясменника пахучего.

1 ст.ложку сбора залить 1 л кипятка, настаивать под крышкой в течение 15 минут, процедить. В течение 3-4 недель пить 2-3 стакана настоя в день как чай.

Травяной сбор с мятой и фенхелем при ожирении

Смешать по 1 ст.ложке сушеного измельченного растительного сырья:

траву мяты перечной;

семена фенхеля обыкновенного;

семена петрушки;

корень одуванчика.

Добавить 3 ст.ложки сушеной измельченной коры крушины ломкой, тщательно перемешать. 1 ст.ложку сбора залить в термосе на ночь 1 стаканом кипятка, утром процедить. Принимать в течение 1 месяца 4 раза в день за полчаса до еды по 0,5 стакана настоя.

Лечебная ванна с чабрецом при ожирении

Смешать сушеное измельченное растительное сырье:

150 г травы чабреца;

150 г травы татарника колючего;

50 г семян белой горчицы.

Залить сбор 2 л воды, довести до кипения, кипятить под крышкой на слабом огне в течение 15 минут, затем снять крышку и настаивать в течение 5 минут, процедить. Полученный отвар вылить в ванну с температурой воды +38 градусов. Принимать ванну

по утрам

(она тонизирует, возбуждает нервную систему) в течение 20 минут. Курс — 12 ванн; принимать их можно через день или ежедневно.

Лечебная ванна с мелиссой и мятой при ожирении

Тщательно смешать по 20 г сушеного измельченного растительного сырья:

траву мелиссы лекарственной;

траву мяты перечной;

траву тысячелистника обыкновенного;

корень аира болотного.

Залить сбор 10 л воды, довести до кипения, кипятить на медленном огне в течение 10 минут, затем настаивать под крышкой в течение 2 часов. Влить готовый отвар в ванну с температурой +36…+37 градусов. Принимать ванну в течение 2-3 недель ежедневно по 15-20 минут перед сном. Вам также могут быть интересны публикации:

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