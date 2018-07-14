Весной как никогда хочется есть побольше овощей. Но разнообразить меню удается далеко не всегда. Попробуйте приготовить оладьи из цветной капусты по нашему рецепту.
Ингредиенты
Цветная капуста 300-400 г молоко 1 стакан
яйца 2 шт ржаная мука 2-3 ст. л.
соль по вкусу
черный перец по вкусу
растительное масло для жарки
Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Цветную капусту помойте и разберите на соцветия. Залейте молоком и водой и отварите до готовности. Выньте капусту из отвара и измельчите с пюре с помощью блендера.
В полученное пюре добавьте яйца, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте. При необходимости добавьте немного жидкости, в которой варилась капуста. Смесь должна достичь консистенции густой сметаны.
Разогрейте немного масла в сковороде. Выкладывайте смесь на сковороду ложкой и обжаривайте оладьи с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной.