Оладьи из цветной капусты

Весной как никогда хочется есть побольше овощей. Но разнообразить меню удается далеко не всегда. Попробуйте приготовить оладьи из цветной капусты по нашему рецепту.

Ингредиенты

Цветная капуста 300-400 г молоко 1 стакан

яйца 2 шт ржаная мука 2-3 ст. л.

соль по вкусу

черный перец по вкусу

растительное масло для жарки

Способ приготовления

Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Цветную капусту помойте и разберите на соцветия. Залейте молоком и водой и отварите до готовности. Выньте капусту из отвара и измельчите с пюре с помощью блендера.

В полученное пюре добавьте яйца, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте. При необходимости добавьте немного жидкости, в которой варилась капуста. Смесь должна достичь консистенции густой сметаны.

Разогрейте немного масла в сковороде. Выкладывайте смесь на сковороду ложкой и обжаривайте оладьи с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной.