Постные пирожки с капустой

Великий пост только недавно закончился, но следующий уже не за горами. И запасаться рецептами постных блюд можно уже сейчас. Предлагаем вам рецепт постных пирожков с капустой.

Ингредиенты

Теплая вода 1 стакан

сухие дрожжи 1 ст. л.

сахар 1 ст. л.

растительное масло 2 ст. л.

соль 1 щепотка

мука 3-4 стакана

капуста 200-300 г лук 1 шт растительное масло для жарки

Способ приготовления

Время готовки1,5 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняРусская

Разведите дрожжи в теплой воде дрожжи и сахар. Оставьте ненадолго, чтобы дрожжи подошли. Затем добавьте 2 ст. л. масла и соль. Постепенно добавляйте муку и замесите мягкое тесто. Поместите его в миску, накройте полотенцем и оставьте на 30-60 минут, пока оно не увеличится в объеме вдвое.

Тем временем капусту нашинкуйте и залейте кипятком на 10-15 минут. Затем хорошо отожмите. Разогрейте масло в сковороде и обжарьте измельченный лук до золотистого цвета. Затем добавьте капусту, посолите и поперчите. Обжарьте до коричневого цвета, затем снимите с огня и полностью охладите.

Подошедшее тесто разделите на кусочки. Каждый раскатайте или растяните руками, выложите на них начинку и хорошо защипайте.

Разогрейте масло в сковороде и обжарьте пирожки с двух сторон до золотистого цвета.