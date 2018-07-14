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Постные пирожки с капустой
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Постные пирожки с капустой 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Великий пост только недавно закончился, но следующий уже не за горами. И запасаться рецептами постных блюд можно уже сейчас. Предлагаем вам рецепт постных пирожков с капустой.
Ингредиенты
Теплая вода 1 стакан
сухие дрожжи 1 ст. л.
сахар 1 ст. л.
растительное масло 2 ст. л.
соль 1 щепотка
мука 3-4 стакана
капуста 200-300 г  лук 1 шт  растительное масло для жарки
Способ приготовления
Время готовки1,5 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняРусская
Разведите дрожжи в теплой воде дрожжи и сахар. Оставьте ненадолго, чтобы дрожжи подошли. Затем добавьте 2 ст. л. масла и соль. Постепенно добавляйте муку и замесите мягкое тесто. Поместите его в миску, накройте полотенцем и оставьте на 30-60 минут, пока оно не увеличится в объеме вдвое.
Тем временем капусту нашинкуйте и залейте кипятком на 10-15 минут. Затем хорошо отожмите. Разогрейте масло в сковороде и обжарьте измельченный лук до золотистого цвета. Затем добавьте капусту, посолите и поперчите. Обжарьте до коричневого цвета, затем снимите с огня и полностью охладите.
Подошедшее тесто разделите на кусочки. Каждый раскатайте или растяните руками, выложите на них начинку и хорошо защипайте.
Разогрейте масло в сковороде и обжарьте пирожки с двух сторон до золотистого цвета.
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