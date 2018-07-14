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Что нужно обязательно попробовать в России пока идет ЧМ-2018?
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Что нужно обязательно попробовать в России пока идет ЧМ-2018? 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Хотя сборная Вьетнама не смогла пройти на Чемпионат мира по футболу — 2018, миллионы вьетнамцев все же приехали в Россию, чтобы посмотреть матчи. На стадионе, помимо вьетнамцев, уже давно живущих в стране, можно встретить и недавно прибывших туристов.
Тысячи вьетнамцев приехали в Россию этим летом. Помимо футбола и путешествий, болельщиков волнует еда. Русская кухня представлена такими традиционными блюдами, как борщ с пампушками, шашлык, бородинский хлеб, салат «оливье» с картофелем, листьями салата, морковью, крабами и икрой.
Еда разнообразна, но мясо, молоко и яйца — основные ингредиенты в приготовлении блюд. Один раз попробовать эти блюда — прекрасно, но есть их в течение 3-4 недель — не очень.
Хай родился в Хюэ, но сейчас живет в Сайгоне. Он любит футбол, поэтому вместе с семьей приехал в Россию. Едва оказавшись здесь, он сразу забеспокоился, «что же здесь поесть».
«Вьетнамских ресторанов в России не хватает, что довольно странно. Найти их отнюдь не легко. На стадион из-за толп народа, желающих посмотреть матч, надо приходить рано и брать свои угощения», — поделился с нами Хай.
Побывав за границей уже много раз, жена Хая убедилась, что лапша есть везде, но ее едва ли можно назвать вкусной. Вьетнамская лапша быстрого приготовления «Ба Миен» (3 Miền) — лучшая. Поэтому она взяла ее с собой.
«Куда бы мы ни шли, сын берет с собой минимум две кружки. Это очень удобно, русские любят горячий чай и кофе, поэтому у стадионов легко можно попросить горячей воды», — рассказал Хай.
Так как очереди на стадион огромные, возможности поесть нет, поэтому в перерыве или в конце матча отец и сын просят горячую воду, заваривают лапшу и наслаждаются. Но даже если прийти поздно, лапша быстрого приготовления спасет малыша Минь Кхоя, сына Хая.
Минь Кхой берет с собой лапшу не только для того, чтобы поесть самому, он также очень рад поделиться ею с болельщиками из других стран, ведь вьетнамская лапша — «лучшая лапша в мире».
«Вьетнамские блюда очень гармоничны по вкусу, такие кислые, пряные, соленые и сладкие одновременно. При добавлении специй появляется особый приятный аромат. Если у вас появится возможность, приезжайте во Вьетнам, чтобы насладиться вьетнамским «фо» (суп— прим. ред.). А пока попробуйте «Ба Миен», чтобы прочувствовать вьетнамский вкус», — расхваливает Минь Кхой.
Ароматная лапша «Ба Миен» незаменима для многих вьетнамских болельщиков в эти захватывающие дни.
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