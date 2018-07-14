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Американский учитель прославился благодаря еде. Он ест на камеру все, о чем его просят в интернете
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Американский учитель прославился благодаря еде. Он ест на камеру все, о чем его просят в интернете 

360tv.ru 51 минуту назад
В интернете набирает популярность видеоблогер по имени Эрик, который с невозмутимым лицом готов съесть все, что попросят пользователи: от печенья «Орео» до мусорного пакета. Поедание всякого рода продуктов на камеру становится новым интернет‐трендом. О самых необычных блогерах и их неуемном аппетите — в материале «360».
В топ Reddit меньше суток назад вышел пост пользователя Бена Розена о молчаливом мужчине, который ест все что угодно. Автор сообщения опубликовал видео, на котором тот уплетает майонез, и предложил пользователям называть любые продукты, а молчун их съест на камеру.
Другое дело — соль в чистом виде или собачья еда. Впрочем, Эрик не заставил себя долго ждать с видеоответом.
А как насчет перца Хабанеро? Он считается одним из самых острых среди стручковых перцев. Если по шкале жгучести Сковилла острый соус Табаско оценивается максимум в 8000 единиц, то Хабанеро колеблется в диапазоне от 100 до 350 тысяч. Судя по лицу Эрику, перец на вкус — что надо.
За трапезой Юки следят почти 4,5 миллиона подписчиков. Раз в неделю она организует стримы, на которых можно пообедать с ненасытной японкой в режиме онлайн. Самое популярное видео на ее канале — поедание шести упаковок экстремальной острой корейской лапши. Этот ролик собрал больше 14 миллионов просмотров.
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