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Рецепт закуски из лосося
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Рецепт закуски из лосося 

News.ru 41 минуту назад
Фото: News.ru
Летом, когда не хочется согревающих рагу или сытных мясных блюд, на помощь приходят лёгкие закуски, которые вполне могут выступить и в качестве основного блюда. Шеф-повар ялтинского ресторана Doctor Whisky Андрей Савенков поделился рецептом блюда, спасающего от черноморской жары и подвластного любой хозяйке.
Закуска из слабосолёного лосося (на 1 порцию)
Лосось слабой соли (или сёмга) — 90 грамм Картофель молодой отварной — 60 грамм Огурец слабосолёный — 60 грамм Черемша консервированная — 10 грамм Устричный соус — 5 грамм Сок лимона — 5 грамм Зелень — 2 грамма Редис — 3 грамма
Лосось нарежьте крупным кубиком. Предварительно отваренный с приправами некрупный молодой картофель слегка обжарьте на небольшом количестве масла и разрежьте пополам. Слабосолёный огурец порежьте на четвертинки.
Выложите на тарелку картофель, сверху кубики лосося, рядом огурец. Заправьте устричным соусом и соком лимона. Украсьте маринованной черемшой, зеленью и слайсами редиса. Блюдо готово.
Приятного аппетита!
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