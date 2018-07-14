Рецепт закуски из лосося

Летом, когда не хочется согревающих рагу или сытных мясных блюд, на помощь приходят лёгкие закуски, которые вполне могут выступить и в качестве основного блюда. Шеф-повар ялтинского ресторана Doctor Whisky Андрей Савенков поделился рецептом блюда, спасающего от черноморской жары и подвластного любой хозяйке.

Закуска из слабосолёного лосося (на 1 порцию)

Лосось слабой соли (или сёмга) — 90 грамм Картофель молодой отварной — 60 грамм Огурец слабосолёный — 60 грамм Черемша консервированная — 10 грамм Устричный соус — 5 грамм Сок лимона — 5 грамм Зелень — 2 грамма Редис — 3 грамма

Лосось нарежьте крупным кубиком. Предварительно отваренный с приправами некрупный молодой картофель слегка обжарьте на небольшом количестве масла и разрежьте пополам. Слабосолёный огурец порежьте на четвертинки.

Выложите на тарелку картофель, сверху кубики лосося, рядом огурец. Заправьте устричным соусом и соком лимона. Украсьте маринованной черемшой, зеленью и слайсами редиса. Блюдо готово.

Приятного аппетита!