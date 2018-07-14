5 летних гаджетов для полезных смузи и коктейлей

Один банан, скуп протеина и сироп агавы — после тренировки, огурец, шпинат и зеленое яблоко — вместо ужина. С блендерами и шейкерами питаться правильно просто. Рассказываем про лучшие модели.

Смузи-мейкер 212063 Smoothie, Princess

Этот австрийский прибор похож на доброго трансформера из фильма Майкла Бэя. Функции космическую внешность оправдывают: 212063 Smoothie справляется с твердыми фруктами, льдом и корочкой грецких орехов. Не бойтесь высокой скорости смесителя (она сработает, если нажать кнопку Turbo Boost) — у смузи-мейкера есть система Stopkom, чтобы он не перегревался и служил долго.

Чаша блендера небольшая, на 300 мл. В комплекте есть второй контейнер на 250 мл. — его можно взять с собой, чтобы закрыть «углеводное окно» после пробежки питательным смузи.

Включается 212063 Smoothie необычно — нужно перевернуть контейнер вверх дном, и лезвие заработает автоматически.

Все части 212063 Smoothie можно мыть в посудомоечной машине, даже на 60 градусах — нержавеющая сталь и прочный пластик не испортятся. Это важно — емкости блендеров имеют свойство «сжиматься» и трескаться в посудомойке.

Стоимость средняя — три с половиной тысячи рублей (ценовой диапозон блендеров для смузи — от 1 200 рублей до 60 000 рублей).

Цена: 3 499 руб.

Спортивный шейкер BL-4431 0,45L Tristar

Понравится мамам — в BL-4431 удобно готовить детские пюре. Сможете отказаться от сомнительных баночек из магазинов.

Приготовили ребенку пюре из тыквы и брокколи — смешайте себе легкий ягодный коктейль (половина стакана голубики или малины, три миндальных ореха, кокосовая вода и половина сезонной груши). Если включить вторую быструю скорость, справитесь и с первым и со вторым шейком за пять минут.

Этот шейкер называется спортивным, потому что создавался для протеиновых коктейлей. Спортсменам мы рекомендуем присмотреться к другим моделям со съемными бутылочками, а BL-4431 0,45L Tristar рекомендуем оставить для правильного питания дома.

Чистить блендер легко — кувшин стеклянный, мякоть фруктов не прилипает, мыть в посудомоечной машине можно, но лучше не рисковать с режимами выше 50 градусов.

Пусть цена не вводит вас в заблуждение — во-первых, произвели его на голландской фабрике, во-вторых, в доме редактора BeautyHack Диляры Теляшевой этот прибор готовит смузи три года.

Цена: 1 250 руб.

Блендер стационарный Beach HBH550-CE, Hamilton

Самый дорогой блендер в нашей подборке. Разберемся, почему он стоит как минимум в 20 раз дороже других.

Beach HBH550-CE гордится функцией «пульсации» — так смузи, пюре и супы смешиваются максимально равномерно и бережно. Находка Hamilton — таймер. Функция необходимая и очевидная, но у большинства блендеров ее нет.

Объем чаши — 2 литра, можно смешать суп-пюре на всю семью. Овощи в супе «из блендера» не будут термически обработанными — получите все витамины.

Вы удивитесь — Beach HBH550 производят на китайской фабрике. Это никак не сказывается на его качестве — контейнер сделан из «вечного» материала поликарбоната, а с приводом он сцепляется нержавеющей сталью.

Цена: 50 240 руб.

Блендер стационарный Vela Lilac, Bugatti

Блендер Bugatti отличается не только корпусом в стиле работ Дали — у него есть та самая мягкая «пульсирующая» функция, которой гордится Beach HBH550-CE, Hamilton. Заметим, что стоит Vela Lilac в два раза дешевле. Производят его, как ни странно, тоже в Китае.

Этот кувшин V-образной формы (емкость — 1 литр) Bugatti придумали и запатентовали — в таком сосуде ингредиенты смешиваются тщательнее, чем в контейнере с плоским дном.

Лед Vela Lilac колет без «страданий» и перегрева — ножи острые и мощные. Режущую насадку мыть в посудомоечной машине не рекомендуем — при механическом мытье любые лезвия затупляются.

Аксессуары в коробке — маленькая лопатка для перемешивания и DVD с рецептами коктейлей и смузи.

Цена: 18 890 руб.

Блендер Artisan 5KSB5553EWH, KitchenAid

Восемь кнопок, удобный носик и ручка на чаше с мерными реечками — вариант для перфекционистов. Если вы точно знаете, сколько граммов белкового коктейля хотите выпить и с какой мощностью хотите перемолоть банан –Artisan вам понравится.

Он мультифункциональный — смешивает, взбивает, молет и колет. Скоростей семь: первая — для соков с мякотью и сахарной пудры, последняя — для колки орехов и льда. Кувшин объемный — на 1,75 литра.

Таймер есть, звук — тихий, можно поставить пюре смешиваться и уложить ребенка спать.

Детям можно дать книжку из комплекта — там на простых картинках объясняют, что с чем смешивать и на какие кнопки нажимать.

Цена: 23 990 руб.

Текст: Диляра Теляшева