8 блюд, которые появились совершенно случайно

Рецепты в кулинарных книгах пишутся так, чтобы на выходе получилось конкретное блюдо с выверенным вкусовым балансом и внешним видом. Но как и многое в истории, иногда у некоторых особо удачливых кулинаров что-то шло не так, как было запланировано, — и в результате мир получил новое, никогда прежде не виданное и не пробованное произведение поварского искусства. Что за гастрономические хиты нашего времени были придуманы совершенно случайно? Кого мы должны благодарить за их создание?

Филипповские сайки

Булочки с изюмом любят все — но появились они благодаря курьезу. Булочная, которую держал пекарь Иван Филиппов , была настолько хороша, что его выпечку поставляли даже к столу губернатора. В один далеко не прекрасный день тот обнаружил в свежей булочке таракана — скандал был неминуем, пекарь был тут же вызван на ковер. Филиппову ничего не оставалось, как съесть свое творение не моргнув глазом прямо перед разгневанным чиновником, сообщив, что это был изюм. Вернувшись в пекарню, кулинар высыпал в тесто сушеный виноград, который, по счастью, у него водился, — и уже назавтра вся Москва твердила о небывалом вкусе новой выпечки.

Тарт-татен

Сегодня «перевернутый пирог» — один из поводов для гордости французской кухни, но придуман он был благодаря забывчивости своей создательницы. В гостинице сестер Татен дела шли прекрасно: Стефани и Каролин бойко вели бизнес, успевая и обслуживать номера, и готовить постояльцам. Однажды Стефани, устав после долгого дня, позабыла начинку для яблочного пирога на плите. С досады она просто накрыла ее пластом теста и — будь, что будет — отправила в духовку: гостей нужно было кормить, и поскорее. К ее удивлению, результат получился изумительным: тарт-татен нужно перевернуть, чтобы красивая карамель начинки оказалась сверху. С тех пор этот пирог, носящий имя сестер, готовят и подают именно так.

Салат цезарь

Версий создания этого знаменитого салата — множество. Одна из них выглядит более правдоподобной: в названии блюда — имя его изобретателя, Цезаря Кардини, и своим появлением этот гастрономический хит обязан отчаянию повара. В мексиканском городке Тихуана, совсем рядом с границей, часто столовались американцы, приезжающие из соседней страны во времена «сухого закона». В заведении Кардини наливали щедро, а вот с кухней было не так чтобы прекрасно: иногда закуска заканчивалась гораздо раньше выпивки. В один из дней аншлага в ресторанчике его владельцу пришлось просто сложить в миску все, что отыскалось в закромах. Цезарь натер чесноком тарелку, нарвал руками салатные листья, покрошил вареные яйца, прибавил гренки, потер кусочек пармезана и заправил все лимонным соком, смешанным с оливковым маслом и вустерским соусом. Что стало с салатом дальше — всем сегодня известно.

Сэндвич

Слово, которое сегодня является названием особого вида бутерброда, закрытого с двух сторон, на самом деле было фамилией его создателя. Сэр Джон Монтегю, четвертый граф Сэндвич, служил дипломатом и вообще был первым лордом Адмиралтейства. Его сиятельство так уставал на работе, что отвлекался от важных государственных дел путем игры в карты. Там он проводил по несколько часов, не желая отвлекаться даже на еду. Чтобы хоть как-то накормить своего азартного господина, его находчивый слуга придумал складывать ломоть ростбифа между тостами. Его изобретение оказалось на редкость удобным и удачным — так что сэндвич сейчас является полноценным самостоятельным блюдом.

«Киевский» торт

В далеком 1956 году на кондитерской фабрике в городе Киеве произошел досадный конфуз. Нерадивые кондитеры позабыли убрать в холодильник взбитые белки для бисквита. Чтобы продукты не пропали впустую, Константин Петренко и его помощница Надежда Черногор запекли воздушную массу в духовке до хруста и прослоили получившиеся коржи масляным кремом. Патента рецепт удостоился только в 1973 году — и торт стал одной из кондитерских легенд Советского Союза.

Чипсы

Иногда излишне придирчивый клиент, который всегда прав, оказывается мощным стимулом для гениального кулинарного изобретения. Именно так, с досады и из желания насолить вредному гостю, появились чипсы. В ресторане американской фешенебельной гостиницы знаменитый миллионер и промышленник Вандербильд захотел отобедать жареной картошкой. Поданное блюдо он счел недостаточно искусно приготовленным: ему не понравилась толщина картофельных соломинок. Повар не стал вступать в дискуссии и переделал заказ заново, но клубни нарезал настолько тонко, насколько это было вообще возможно, зажарив их до хруста. Месть, таким образом, не получилась: чипсы пришлись по вкусу не только капризному магнату, но и другим гостям, тут же пожелавшим хрустеть чипсами.

Печенье с шоколадной крошкой

В этом случае кулинару не хватило какао-порошка для готовки полноценного шоколадного печенья. По какой-то причине Рут Уэйкфилд спешила и переделывать тесто не стала: она просто покрошила в него шоколад, надеясь, что он растает во время выпекания. Этого не произошло, зато печенье получилось невозможно вкусным — и вошло в историю именно в таком виде, с кусочками шоколада в песочном тесте.

Пожарские котлеты

В начале позапрошлого века котлеты на косточке в панировке из сухарной крошки считались совершенно обыденной едой. Для их изготовления брались телячьи ребрышки. Евдоким Пожарский в своем трактире в городе Торжке делал то же самое, что и остальные, и был вполне доволен жизнью и выручкой. Но однажды мимо проезжал сам император — Александр I потребовал котлет, но в кухне, как назло, не оказалось необходимой телятины. Тогда дочь трактирщика по имени Дарья спасла отца от сердечного приступа, сделав блюдо из птицы. Косточка была на месте, обжаренные кусочки сухариков — тоже, но вкус оказался нежным, а сама котлета — невероятно сочной. Блюдо, получив имя владельцев трактира, стало очень популярным в России — о пожарских котлетах даже писал Пушкин.