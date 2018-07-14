Рецепты здоровья: морковный сок от простуды и ангины

Морковный сок — очень полезный напиток, который рекомендуется и взрослым, и детям; и тем, кто здоров, и тем, кто заболел. Это сильное противовоспалительное, бактерицидное, общеукрепляющее и иммуностимулирующее средство, поэтому морковный сок эффективен при лечении простудных заболеваний, кашля, насморка, ангины. Главное — правильно его приготовить и использовать.

Морковный сок поможет вылечить простуду и ангину

Важные правила лечения морковным соком:

всегда готовьте свежий сок — не ранее чем за 20 минут до употребления;

не добавляйте в напиток ни сахар, ни соль; немного меда — можно (если нет аллергии);

если в рецепте не оговорено иное, пейте сок не позже, чем за 20 минут до еды, маленькими глотками;

лечение морковным соком продолжается до 2-4 недель, превышать этот срок не следует; возобновить прием (при необходимости) можно лишь после перерыва на 7-10 дней;

учитывайте противопоказания: острые воспалительные процессы в кишечнике, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Морковь и морковный сок очень полезны, но злоупотреблять ими все-таки не стоит. Особенно внимательными нужно быть, когда речь идет о детях: избыточное употребление этого корнеплода может вызвать у ребенка тошноту и рвоту, сыпь, повышение температуры.

Морковный сок с молоком при простуде

Смешать морковный сок с молоком в пропорции 1:1, поставить на огонь, довести до кипения, варить на медленном огне в течение 5 минут, слегка остудить. При первых признаках простуды принимать 1-2 раза в день в теплом виде по 1 стакану с добавлением меда.

Морковный сок с медом от насморка

Морковный сок смешать с медом в пропорции 3:1. Закапывать в нос 4-5 раз в день по 1-3 капли в каждую ноздрю. Детям до 1 года сок следует разбавить кипяченой водой (1:1). Не использовать это средство при аллергии на мед!

Морковный сок с редькой и медом от кашля

Смешать морковный сок с соком черной редьки и медом в пропорции 1:1,5:0,5. Принимать 5-6 раз в день за полчаса до еды по 2 ст.ложки. Хранить в холодильнике не дольше 1 суток. Лечиться до выздоровления.

Морковный сок при ангине

Смешать морковный сок с теплой кипяченой водой (по 0,5 стакана), добавить 1 ст.ложку меда, хорошо перемешать и полоскать горло несколько раз в день до выздоровления. Можно использовать для полоскания и неразбавленный свежевыжатый морковный сок без добавок.

Морковный сок с чесноком при ангине

200 мл свежевыжатого морковного сока смешать с 1-2 ч.ложками измельченного в кашицу чеснока. Принимать 2 раза в день за 40 минут до еды. Лечиться до выздоровления. Читайте также:

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