Молочные продукты в России, которые шокируют иностранцев

Продукты, изготовленные на основе молока, продаются во всех странах мира. В некоторых уголках нашей планеты можно встретить весьма редкие молочные напитки и десерты, являющиеся частью местной национальной культуры, и поэтому они мало известны за рубежом. В России тоже есть свои «ноу-хау», и на эти продукты, сделанные из молока, иностранцы смотрят с большим удивлением.

Ряженка

Этот кисломолочный напиток, получаемый из коровьего топленого молока, знают, любят и часто употребляют только жители России, Украины и Белоруссии. Для всех остальных людей желтовато-бурая, густая и кисловатая жидкость является странной, и отчасти напоминает йогурт, но без каких-либо добавок. Между тем ряженка сильно отличается от своего зарубежного собрата. Ее производство осуществляется обязательно из топленого молока и только путем многочасового заквашивания термофильных молочнокислых стрептококков, а также чистых культур болгарской палочки. В итоге такой напиток сам, без последующего химического обогащения, содержит в себе витамины А, С, Е, РР, а еще рибофлавин, бета-каротин, кальций, магний, фосфор, калий и железо. А поскольку ряженка, к тому же обладает высоким содержанием пробиотиков, то все эти полезные вещества отлично усваиваются в человеческом организме. Однако классическая ряженка еще и непременно жирная, и людям, придерживающимся агрессивных диет, для ежедневного употребления она не подходит. Русские крестьянки стали изготавливать этот напиток с XVII века, им восполняли силы после тяжелой изнурительной работы и фактически лечили детей от анемии и простудных заболеваний. Россиянам, постоянно сталкивающимся с морозной зимой, дождливой осенью и холодной весной, ряженка хорошо помогает улучшить иммунитет.

Сметана

Как известно, добавлять различные соусы к мясным и рыбным блюдам, придумали французы и еще в XVII веке. Вот только русские уже во времена Ивана Грозного клали в свои похлебки и на запеченную рыбу сметану. Этот продукт тогда получали просто — с кислого молока «сметали» густой верхний слой и выдерживали несколько часов в прохладном месте. Сегодня сметану производят при помощи промышленного сепарирования молока, но вкус ее остался прежним. То что сметана помогает усваивать пищу и способствует увеличению «мужской силы», жители славянских земель поняли давно. Ну а французы, обнаружив в России во времена похода Наполеона «русский соус», весьма удивились, но тут же переняли его изготовление. Сметана и поныне активно используется во французской кухне. И если еще бывшим восточным немцам она тоже знакома, то всем остальным европейским, азиатским и американским народам этот «русский соус» в диковинку. И ладно бы заправлять им салаты, но класть его в борщ или в щи, как это делают в России, иностранцам, и даже французам, кажется просто невероятным.

Айран

Россия — это не только Среднерусская равнина, Алтай и Сибирь, это еще и Кавказские горы. А одним из самых любимых молочных напитков у горских народов уже много веков является айран. В древности его получали при помощи заквашивания коровьего или овечьего молока в кожаных бурдюках. Горцы подвешивали их к седлу лошади и уходили в далекие походы, используя молоко для утоления жажды. Но на жаре, да при постоянном взбалтывании, оно быстро скисало, меняло свой вкус и тогда, при случае в бурдюк добавляли воду из найденного минерального источника или талого ледника. И опять во время движения лошади там все перемешивалось. В итоге такой напиток оказывался вкусным и прекрасно утолял жажду. Сегодня айран выпускают промышленным способом, он, в основном состоит из минеральной или подсоленной воды, небольшого количества молочной кислоты, жира и белка. Айран может быть газированным и тогда в стакане он вздымается белой пеной. Иностранцы и особенно европейцы, оказавшись в российских супермаркетах, на бутылки с айраном смотрят настороженно. Как сильно разбавленное соленое молоко можно пить? Но еще больше их поражает, что этот кисломолочный продукт, предназначенный для утоления жажды, русские используют для приготовления летнего супа, под названием окрошка.

Творожный сырок

Это — настоящее национальное «ноу-хау»: глазированные шоколадом, миниатюрные творожные сырки, да часто с начинкой, еще пятнадцать лет назад производили только в России. Сладкое лакомство, созданное на основе творожной массы и сливочного масла, впервые стали изготавливать в СССР, в середине 1930-х годов. В начале второй половины XX века в советской стране, творожные сырки с добавлением ванили и облитые шоколадной глазурью, стали самым популярным детским десертом, а вскоре еще и жутким дефицитом. В Советском Союзе не было ни одного человека, который не любил бы вкусные, нежные, похожие на маленькие мороженое-эскимо, творожные сырки. И до сих пор их обожают как в России, так и во всех остальных республиках бывшего СССР. Поэтому данный молочный продукт в большом ассортименте присутствует во всех магазинах этих стран. И только иностранцы, глядя на сырки, пожимают плечами. Любовь взрослых русских к «большой молочно-шоколадной конфете» кажется им странной.