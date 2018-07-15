Ещё
Приготовление острого соуса в провинции Хунань
Далее:
Читайте также:
Ещё

Приготовление острого соуса в провинции Хунань 

ИА Синьхуа 34 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Шуанфэн /пров. Хунань/, 14 июля /Синьхуа/ — Настала жаркая погода, и в уезде Шуанфэн /провинция Хунань, Центральный Китай/ начали готовить юнфэнский острый соус из перца. Производство этой приправы в поселке Юнфэн имеет историю уже в несколько сотен лет. Фотографии Синьхуа/Ли Цзяньсинь
Шуанфэн /пров. Хунань/, 14 июля /Синьхуа/ — Настала жаркая погода, и в уезде Шуанфэн /провинция Хунань, Центральный Китай/ начали готовить юнфэнский острый соус из перца. Производство этой приправы в поселке Юнфэн имеет историю уже в несколько сотен лет. Фотографии Синьхуа/Ли Цзяньсинь
Шуанфэн /пров. Хунань/, 14 июля /Синьхуа/ — Настала жаркая погода, и в уезде Шуанфэн /провинция Хунань, Центральный Китай/ начали готовить юнфэнский острый соус из перца. Производство этой приправы в поселке Юнфэн имеет историю уже в несколько сотен лет. Фотографии Синьхуа/Ли Цзяньсинь
ИА Синьхуа: последние новости
Китайская международная неделя моды 2018 -- Коллекция пуховиков от Сунь Ивэнь Экс-премьер Пакистана по обвинению в коррупции арестован после возвращения из Великобритании Полиция Ирана арестовала 5 наркоторговцев и изъяла две тонны наркотиков
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая желанная ведущая мира надела бикини42
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет36
«Я живу с двумя мужьями»206
Звезду «Универа» Рудову заподозрили в съемках порнофильмов
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет76
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение