Приготовление острого соуса в провинции Хунань

Шуанфэн /пров. Хунань/, 14 июля / Синьхуа / — Настала жаркая погода, и в уезде Шуанфэн /провинция Хунань, Центральный Китай/ начали готовить юнфэнский острый соус из перца. Производство этой приправы в поселке Юнфэн имеет историю уже в несколько сотен лет. Фотографии Синьхуа/Ли Цзяньсинь

Шуанфэн /пров. Хунань/, 14 июля /Синьхуа/ — Настала жаркая погода, и в уезде Шуанфэн /провинция Хунань, Центральный Китай/ начали готовить юнфэнский острый соус из перца. Производство этой приправы в поселке Юнфэн имеет историю уже в несколько сотен лет. Фотографии Синьхуа/Ли Цзяньсинь

Шуанфэн /пров. Хунань/, 14 июля /Синьхуа/ — Настала жаркая погода, и в уезде Шуанфэн /провинция Хунань, Центральный Китай/ начали готовить юнфэнский острый соус из перца. Производство этой приправы в поселке Юнфэн имеет историю уже в несколько сотен лет. Фотографии Синьхуа/Ли Цзяньсинь