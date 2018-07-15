15 июля — День маргарина и День жевательного мармелада

15 июля — День рождения маргарина.

Помните замучившую в свое время всех рекламу «Мама любит Раму»? Это про маргарин, день рождения которого мы сегодня празднуем. Маргарин — один из самых востребованных пищевых продуктов, который широко используется как заменитель сливочного масла в кондитерской и хлебопекарной промышленности, в кулинарии, домашней выпечке, а также употребляется непосредственно в пищу.

В середине 1860-х годов Наполеон III объявил вознаграждение тому, кто сделает хороший заменитель сливочного масла, ориентированный на потребление вооружёнными силами и нижними классами населения. Французский химик Ипполит Меже-Мурье смог эмульгировать низкоплавкую часть говяжьего жира с молоком в присутствии сычужной вытяжки из коровьего желудка. Получился элементарный заменитель масла и 149 лет назад, 15 июля 1869 года в Париже Ипполиту был вручен патент на изобретенный им пищевой продукт, который получил название «маргарин». Продукт имел цвет, близкий к жемчужному, а потому изобретатель не стал ломать голову над названием. По-гречески «жемчужина» называется «маргаритарион» и после сокращения получается «маргарин».

В СССР же маргариновое производство было налажено только в 1930—1940 годах под руководством С. С. Ильина. Ну а в наши дни маргарин используется в кулинарии и пищевом производстве настолько широко, насколько это возможно. Сотни торговых марок, попытки выдавать за масло, огромные объемы производства и потребления. В общем, интересное изобретение сделал в свое время господин Мурье.

А еще есть воспоминание из детства, когда приходишь в магазин и там в молочном отделе, в витрине стоит огромный брикет маргарина и сверху на нем розочка из того же продукта вырезанная лежит!

День пудинга с тапиокой в США.

Сегодня день экзотичного и вкусного десерта из тапиоки. Тапиоку получают из корней крупного кустарника, распространенного в тропиках. Кустарник называют «маниока», или «кассава», а также «юкка».

Корни маниоки содержат примерно 33% крахмала и 67% воды, и местным жителям требуется много времени, чтобы из корней приготовить продукт. Сначала их моют и чистят, затем на три-четыре дня опускают в котел. Можно также растереть на тёрке без предварительного отмокания, получая пастообразную массу. Пасту обжаривают и едят или высушивают и делают из нее муку.

Для приготовления тапиоки растёртую массу тщательно перемешивают с очень чистой водой и убирают. Чистые зерна крахмала постепенно оседают на дно, а вся грязь сливается.

Затем извлекается крахмал и заново смешивается с водой — этот процесс повторяется четыре — пять раз. Когда крахмал становится достаточно чистым, его рассыпают на металлической посуде, которую ставят на медленный огонь. Во время приготовления крахмал постоянно перемешивают. Со временем крахмал образует небольшие комочки.

После приготовления чистый крахмал называют «тапиока». Естественно в промышленных условиях все эти процессы существенно автоматизированы.

Для пудинга потребуется:

полстакана тапиоки;

3 ст. л. сахара;

400 мл. кокосового молока (1 банка);

1 стакан воды;

Помещаем все ингридиенты в кастрюлю и, непрерывно помешивая, доводим до кипения, после чего уменьшаем огонь до минимума и варим, продолжая помешивать еще полчаса. Когда пудинг остынет — перелить в бокалы для десерта или высокие креманки и убрать на 20 минут в холодильник. Достав из холодильника — украсить ягодами и листиками мяты. Наслаждайтесь!

День жевательного мармелада «Червячки» в США.

Жевательный мармелад — любимое занятие для рта у взрослых и детей во всем мире. Разнообразные формы. Радужные цвета. Затейливые вкусы. Вот и целый праздник — отдельный день им выделили.

На протяжении всей своей истории люди всегда любили всякие жевательные удовольствия. Издревле люди жевали смолу вишни, березы или сосны, кедровую живицу. Многие помнят такую забаву советских детей как гудрон.

Первое упоминание именно о жевательном мармеладе относится к середине XIX века. Тогда в американских кондитерских появились «Джелли Бин» — под таким названием жевательный мармелад впервые появился в продаже.

Один из первых производителей жевательного мармелада, американец Виллиам Шрафт, сумел договориться о поставке своей продукции армии северян во время гражданской войны в США. Мармелад понравился солдатам, и это обеспечило ему популярность в мирное время. Типичный американец и сейчас не представляет себе пасхального застолья без «Джелли Бин».

В России жевательный мармелад полностью отсутствовал до конца 80-х годов, появившись вместе с челноками и кооперацией. Сегодня это один из самых популярных продуктов «у кассы». Особым спросом он понятное дело пользуется у детей. Но и взрослые иногда не против «заморить червячка»!