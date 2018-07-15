Финский рыбный суп, или Что приготовить с луком-пореем 

Если вы еще никогда не пробовали лук-порей, но давно об этом мечтаете, самое время это сделать. Финский суп с луком-пореем станет вашим любимым блюдом. Готовиться он из трески с добавлением сливок, что делает суп очень нежным на вкус. Рекомендуем!
Финский суп/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
1 кг трески, готовой к тепловой обработке,
1 морковь,
1 луковица,
20 г зелени укропа,
4 клубня картофеля,
1/2 стебля лука-порея,
400 мл сливок,
1 ст. ложка муки.
Приготовление:
Рыбу вымойте, разрежьте на 2-3 части, положите в кастрюлю и залейте 1,5 л холодной воды. Доведите до кипения и снимите пену. Морковь очистите и вымойте.
В кастрюлю с рыбой положите вымытую луковицу (неочищенную), морковь, несколько веточек укропа, связанных нитью и варите на маленьком огне под крышкой 1 час. Бульон процедите. Рыбное филе отделите от костей и разделите на небольшие кусочки.
Картофель вымойте, очистите и нарежьте ломтиками. Бульон доведите до кипения, положите картофель и варите 20 минут. Лук-порей вымойте, обсушите и нарежьте колечками, добавьте в суп и варите 5 минут.
Оставшуюся зелень укропа вымойте, обсушите и мелко порубите. Муку разведите сливками влейте в суп, доведите до кипения и варите 5-7 минут.
Готовый суп разлейте по тарелкам, в каждую положите немного рыбного филе, посыпьте зеленью и подайте на стол. Можно также украсить зеленым луком.