Заменитель не спрячешь. Всё будет видно на упаковке 

С 15 июля вступают в силу новые правила маркировки продуктов, содержащих молоко. Об этом говорится в решении совета Евразийской экономической комиссии от 10.11.2017 №102. На упаковках появится информация о содержании заменителей молочного жира, изготовленных на основе растительных масел. Как сообщает «Российская газета», эти сведения наносятся контрастным по цвету шрифтом на информационное поле, специально выделенное на упаковке или этикетке.
В Ямало-Ненецком автономном округе на контроле регионального управления Роспотребнадзора находятся 1343 объекта, участвующих в производстве и обороте молока и молочной продукции. За 6 месяцев этого года специалисты управления провели контрольно-надзорные мероприятия на 127 объектах. На потребительском рынке округа большая часть молока и молочной продукции отечественного производства. В ходе проверок исследовали 225 проб молока и молочной продукции, из них 15 проб не соответствовали гигиеническим нормативам. Особое внимание уделяют проблеме фальсификации продукции — 92 пробы молока и молочной продукции исследовали по показателям идентификации — жирно-кислотному составу, массовой доле жира и белка, кислотности, содержанию сухого молока. Несоответствующую нормативам продукцию изымают из оборота — всего за первое полугодие забраковали 6 партий массой 9,1 кг. Летом необходимо особенно тщательно соблюдать условия и сроки хранения молока и молочной продукции. Управление Роспотребнадзора по ЯНАО советует всегда осматривать упаковку и внешний вид продукта, изучать информацию о нем, проверять дату изготовления и срок годности.
Кроме того, с 1 июля качество еды гарантирует электронный ветеринарный сертификат. Вся цепочка производства продуктов питания станет прозрачной, а значит, возможностей для злоупотреблений будет меньше. Ветеринарные сопроводительные документы на каждый вид продукции будут оформляться и погашаться во ФГИС «Меркурий». Влияние «человеческого фактора» существенно снизится. На полку в магазине сможет попасть только продукция, выдержавшая проверку, пояснили в Россельхознадзоре. Чтобы контроль действовал, зарегистрироваться в системе должны все компании — поставщики сырья, заводы-переработчики, продавцы готовых продуктов питания. Без доступа к системе компании и частные предприниматели не смогут ни поставлять, ни приобретать, ни даже просто перевезти продукцию животного происхождения из одной торговой точки в другую. Касается такой электронный контроль молочных и мясных продуктов, яиц, меда, рыбы, креветок, жиров, масел, а также кормов для животных и другой продукции.