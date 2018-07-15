5 вкусных способов пожарить картошку в масле

Сегодня мы относим картошку к универсальным гарнирам. Существуют десятки различных способов ее приготовления. Жарка в масле — один из самых популярных, но даже его можно сделать пятью различными и вкусными вариациями.

Способ первый

Ингредиенты:

1 кг. картофеля 2 ст.л. сливочного масла 2 ст.л. растительного масла

Приготовление:

Очистить картофель от кожуры. Нарезать небольшими кубиками. Слегка отварить его в кипящей воде. На сковороде разогреть сливочное и растительное масло. Выложить картофель и обжарить его в течение нескольких минут до золотистой корочки.

Способ второй

Ингредиенты:

1-2 крупные картофелины 60 мл. арахисового или оливкового масла Соль, свежемолотый перец, розмарин по вкусу

Приготовление:

Картофель очистить. Нарезать на четвертинки и еще раз пополам. Слегка отварить в кипящей воде. В сковороду налить масло: важно, чтобы в процессе обжаривания оно всегда тонким слоем покрывало дно. Выложить в сковороду два кусочка картошки и дождаться, когда они начнут обжариваться. Теперь можно высыпать оставшуюся часть картофеля. Обжарить картофель до готовности, переворачивая каждые 2-3 минуты. В конце посыпать приправами. Готовый картофель выложить на бумажное полотенце, для того чтобы оно впитало излишки масла.

Способ третий

Ингредиенты:

1 кг. картофеля 2 ст.л. сливочного масла 125 мл. растительного масла 1 фиолетовый лук Приготовление:

Очищенный картофель нарезать дольками толщиной около 2 мм. В сковороду выложить 1/3 часть объема сливочного масла и 1/3 часть объема растительного масла. Дать ему нагреться. Выложить 1/3 часть картофеля и столько же лука, нарезанного полукольцами. Обжаривать, периодически переворачивая, пока он не начнет слегка подрумяниваться. Картофель переложить на бумажное полотенце, держать в тепле.

Обжарить таким же образом в два захода оставшийся картофель и лук. Затем в сковороде объединить вместе весь картофель, приправить по вкусу и сразу же подавать.

Способ четвертый

Ингредиенты:

2 кг. картофеля 45-60 мл. оливкового или растительного масла 2 большие луковицы, тонко нарезать 1-2 зубчика чеснока, крупно нарезать 6-8 ломтиков бекона без шкурки, мелко нарезать Морская соль, свежемолотый перец по вкусу

Приготовление:

В течение 10-15 минут картофель отварить в мундире. Дать ему остыть, после чего нарезать небольшими кубиками. Половину объема растительного или оливкового масла разогреть в сковороде. Обжарить лук и чеснок до золотистого цвета. Переложить их на тарелку, накрыть и держать в тепле. В сковороду выложить бекон, обжарить до хрустящей корочки. Масло слить к луку и чесноку для аромата.

В сковороду влить оставшееся масло. Выложить картофель и обжарить его до золотистого цвета. В конце добавить к нему лук с чесноком и бекон, приправить солью и перцем и обжаривать все вместе в течение 3-4 минут. Перед подачей картофель можно украсить рубленой свежей зеленью.

Способ пятый

Ингредиенты:

3 крупные картофелины Растительное масло Половина луковицы фиолетового лука 1 зубчик чеснока

Приготовление:

Картофель очистить, нарезать небольшими кубиками. Духовку разогреть до 180-200 ºC. В противень налить растительное масло, чтобы оно покрыло дно. Мелко нарезать лук и чеснок. Выложить в противень картофель, сверху выложить лук и чеснок, приправить солью и перцем. Противень поставить в духовку, запекать картофель около 20-25 минут.