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Диетологи составили топ-5 продуктов-жиросжигателей
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Диетологи составили топ-5 продуктов-жиросжигателей 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Артишоки, грейпфрут, молочную сыворотку, зеленый чай и кайенский перец стоит включить в рацион людям, которые хотят похудеть, пишет портал «Актуальные новости».
Отмечается, что артишоки активируют выработку желчи и нормализуют холестерин, грейпфрут нормализует сахар в крови, молочная сыворотка помогает увеличить мышечную массу. Зеленый чай поможет оздоровить печень, а кайенский перец очистит артерии и простимулирует кровообращение.
Ранее Пятый канал рассказывал, что, по мнению ученых, основной причиной эпидемии ожирения среди россиян стал изменившийся темп жизни.
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