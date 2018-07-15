Диетологи составили топ-5 продуктов-жиросжигателей

Артишоки, грейпфрут, молочную сыворотку, зеленый чай и кайенский перец стоит включить в рацион людям, которые хотят похудеть, пишет портал «Актуальные новости».

Отмечается, что артишоки активируют выработку желчи и нормализуют холестерин, грейпфрут нормализует сахар в крови, молочная сыворотка помогает увеличить мышечную массу. Зеленый чай поможет оздоровить печень, а кайенский перец очистит артерии и простимулирует кровообращение.

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