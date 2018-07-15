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Ученые назвали 5 продуктов, которые помогут похудеть
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Ученые назвали 5 продуктов, которые помогут похудеть 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Эти продукты полезны для здоровья и метаболизма.
Диетологи назвали пять продуктов, которые помогут людям с лишним весом эффективно сжечь жир и наладить обмен веществ. Эти продукты полезны для здоровья и метаболизма.
Большую пользу людям с лишним весом принесут артишоки. Они богаты антиоксидантами и пищевыми волокнами. Овощ активирует работу пищеварения, оказывает мочегонный эффект и снижает отечность. Также продукт помогает избавиться от токсинов в организме и нормализовать уровень холестерина.
Также стоит обратить внимание на грейпфруты. Эти цитрусовые снижают аппетит и нормализуют уровень сахара в крови.
Молочная сыворотка, которая содержится, например, в твороге, убыстряет обмен веществ. Также она является источником белка, который поможет нарастить мышечную массу.
Зеленый чай помогает очистить организм. Кроме того, он оздоравливает печень.
Научно доказано, что кайенский перец полезен для похудения. Он оказывает кровостимулирующее действие и очищает артерии от бляшек, способных вызвать развитие атеросклероза.
Ученые отмечают, что эти продукты обладают жиросжигающими свойствами и помогут привести вес в норму. Однако грейпфруты и зеленый чай будут бессильны при бесконтрольном питании и малоподвижном образе жизни. Об этом сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.
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