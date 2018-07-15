Народные хитрости, которые заставят блестеть вашу посуду и кухню

Лучше сразу взять себе за правило мыть всю посуду сразу после использования и поддерживать на кухне чистоту и порядок. Однако ежедневно придерживаться этого плана не так уж и просто. Нередко бывает так, что мытье плиты, сковороды после приема гостей и прочей утвари откладывается на потом. В итоге вся кухня покрывается слоем жира и нагара, пока не наступает время очередной весенней генеральной уборки. Не обязательно бежать в магазин и набирать целый арсенал химии. На помощь могут прийти обычные подручные средства, которые есть почти на каждой кухне. Вот 7 проверенных народных способов отмыть посуду и кухню до блеска.

Чайник

Со временем в чайнике образуется накипь. Легко и быстро избавиться от нее можно простыми подручными средствами, а именно — уксусом. Налейте в чайник 500 мл воды и чуть меньше стакана уксуса, прокипятите и оставьте настаиваться 1 час. Сполосните чайник и снимите оставшуюся накипь мягкой губкой. Чтобы удалить остатки уксуса, перед использованием вскипятите в чайник пару раз воду и вылейте.

Чугунная сковорода

Многие думают, что если чугунная сковорода начала ржаветь, пришло время ее заменить. Однако с помощью обычной крупнозернистой соли и растительного масла чугун может получить второе рождение. Возьмите кусок чистой ткани, намочите его и окуните в соль. Места, где проступает ржавчина, хорошенько потрите солью, затем промойте сковороду под проточной водой. Поставьте сковороду на огонь и просушите. В разогретую до 180 градусов духовку постелите лист пергаментной бумаги, а в сковороду налейте слой масла. Переверните сковороду вверх дном и поставьте прокаливаться в духовку на 1 час.

Лист для выпечки

Если после каждого использования лист для выпечки просто закидывать обратно в духовку, рано или поздно он покроется слоем нагара. Полностью избавиться от него обычными моющими средствами не так-то просто. Куда эффективнее с задачей справляются народные средства. Обычная смесь соды и перекиси водорода заставит засиять лист как новенький. В тарелку необходимо выложить 100-150 граммов соды и понемногу добавить к ней перекись, до получения консистенции густой пасты. Получившуюся смесь наносят на лист и оставляют примерно на 1 час, после чего нагар смывают мягкой губкой и хорошо ополаскивают лист водой.

Решетка на плите

Все, что «убегает» из вашей сковороды или кастрюли, оседает на решетке над горелками. Постепенно она покрывается жирными пятнами, с которыми могут справиться только суровые народные средства. Одним из эффективных средств против жира является аммиак. Решетку необходимо положить в пакет, добавить в него аммиак, а потом завязать его веревкой и вынести на ночь на балкон. На следующий день просто промойте решетку под струей воды. Это же средство можно использовать для очистки особо запущенной решетки в духовке.

Индукционная плита

Чтобы очистить плиту от небольшого нагара, подойдет обычное средство для мытья посуды. Достаточно нанести несколько капель на поверхность, распределить мягкой губкой и тряпочкой из микрофибры, а спустя 10 минут смыть. Для более застарелых пятен к средству для мытья посуды нужно добавить немного соды. Если же пятна совсем не хотят отмываться, капните к соде немного уксуса. Спустя 5-10 минут потрите это место мягкой губкой — ваша плита засияет как новая.

Кухонные шкафчики

Стенки и дверцы шкафчиков со временем покрываются жирным налетом. Очистить его можно без всякой агрессивной бытовой химии. Лучший помощником в борьбе с ним является средство для мытья посуды: смешайте 2 столовые ложки средства с 2-мя чашками теплой воды. Намочите в смеси тряпку и протрите мебель сначала влажной тряпкой, а потом сухой. Если какие-то пятна жира не отходят, используйте для очистки смесь соды и лимонной кислоты, разведенные с небольшим количеством воды до консистенции кашицы. Нанесите на грязное место смесь для очистки, после чего протрите сначала влажной тряпкой, а потом сухой. Альтернативой соде для борьбы застарелыми жирными пятнами может стать смесь уксуса и воды, смешанных в равных пропорциях.

Раковина

Сода, вода, а в особо запущенных случаях еще и зубной порошок, заставят сиять поверхность любой кухонной раковины. Смешайте небольшое количество соды с водой до пастообразной консистенции, нанесите получившуюся смесь на губку и тщательно протрите ей раковину. После этого промойте раковину водой и насухо вытрите. Кашица из зубного порошка, смешанного с водой, поможет избавиться от въевшихся известковых отложений: нанесите смесь на губку, протрите ей пятна, а затем смойте водой.