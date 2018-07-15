Почему не стоит пить кофе ранним утром?

В какое время лучше пить кофе

Заядлые любители кофе уже задумчиво вертят чашку, чтобы швырнуть ее в монитор («Мне? Ждать час или больше?!»), но отставьте ее в сторону и послушайте, почему эту приятную традицию лучше отложить.

Ученые мучили разными напитками несколько групп добровольцев и пришли к выводу, что для человека с режимом работы 8 часов 5 дней в неделю лучшее время для первой чашки кофе — 9:30. Запомните этот факт, он может пригодится для объяснительной на работе.

Все дело в том, что с 8 до 9 утра у вас в крови пик гормона кортизола, контролирующего уровень сахара. В это время вы с равным успехом можете лить кофе как в себя, так и мимо себя, кофеиновый удар пройдет незамеченным. А вот как раз после 9 самое время для стимулятора.

В какое время пить кофе? Если вы чувствуете, что кофе перестал вас бодрить, перенесите традиционную чашку кофе с утра на другое время. Или переходите на чай, это менее вредно для городского трудоголика.

По материалам

GoodHousekeeping

Фото: Getty