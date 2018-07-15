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В Костромской области земляника соперничает по цене с мясом и сыром
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В Костромской области земляника соперничает по цене с мясом и сыром 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Цены на ягоды в этом году удивляют, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
В июле на трассе Кострома-Шарья появились люди, торгующие первыми ягодами в нынешнем сезоне. Цены вызывают нервный смех даже у бывалых людей. Особенно стойко держат цену в Кадыйском районе. Возле Котлово женщина продавала землянику по 400 рублей за «майонезное» ведерко емкостью один литр. Получается, что в нынешнем году цена земляники стала сравнима с мясом, сосисками, сыром. Как будто собирающие ягоды дамы отнимали их у суровых лесных медведей. Тропические фрукты в магазинах, например, бананы, теперь стоят дешевле местных ягод. Остается надеяться, что в разгар сезона, когда ягод будет изобилие, цена снизится.
Бывалые водители знают, как на трассе найти предложение по минимальной цене. Например, возле большой деревни торгуют ягодами одновременно бабушки и девчушки. Вторые тихо шепчут водителю, что продадут дешевле: «Только не говорите бабушкам». Все объясняется просто: молодежь успевает за день сбегать в лес два раза, а бабушки только один и держат максимальную цену.
Еще замечено, что щадящие цены на ягоды и грибы бывают в селениях на границе Мантуровского и Макарьевского районов.
На центральном рынке в Костроме земляника тоже дешево не стоит — маленький стакан обойдется покупателю минимум в 150 рублей.
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