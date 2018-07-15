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Названы пять самых эффективных продуктов для сжигания жира
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Названы пять самых эффективных продуктов для сжигания жира 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Специалисты рассказали, какие продукты позволяют не только бороться с лишним весом, но и улучшают отток крови и ускоряют обмен веществ.
Ученые назвали пять продуктов, употребление которых способствует жиросжиганию, а также поможет улучшить лимфоток и обмен веществ.
В первую очередь, людям, страдающим от избыточного веса, стоит включить в свой рацион артишоки, передает американское издание The Siver Times. Отмечается, что этот продукт обладает большим количеством пищевых волокон и антиоксидантов, что нормализует уровень холестерина в организме.
Вторым продуктом ученые назвали грейпфрут, который может снизить уровень сахара в крови, к тому же является очень сытным и при этом низкокалорийным.
Молочные продукты будут полезны для тех, кто хочет нарастить мышечную массу, а зеленый чай поспособствует оздоровлению печени.
Заключительным продуктом в списке специалистов числится кайенский перец. Сообщается, что его употебление стимулирует кровообращение и очищает артерии.
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