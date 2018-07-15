«Ямальский шашлык-2018»: шашлык по-армянски с печеными овощами

Говорят, сносный шашлык можно запечь даже на спирали электрообогревателя. Так ли это — мы пока не проверяли, но точно знаем: излюбленное блюдо россиян прекрасно получается на углях домашнего камина. Именно так его приготовила очередная участница конкурса «Ямальский шашлык –2018» — семейная команда Варданян из Салехарда.

Изначально кулинарная фотосессия планировалась на свежем воздухе, но окружную столицу накрыл продолжительный дождь, и нам пришлось переместиться в дом радушных хозяев… Глава семьи уверяет, что самый вкусный на свете шашлык делают на его родине — в солнечной Армении.

— Главное, чтобы в шашлыке было побольше свежих овощей, — делится секретами приготовления Александр. — Без них блюдо будет неполноценным. Конечно, на Севере они не такие ароматные, как на юге, но при правильном подходе мясо будет — пальчики оближешь!

Итак, чтобы приготовить шашлык по-армянски, запаситесь двумя-тремя килограммами свиной вырезки, килограммом репчатого лука, пакетиком кавказских приправ и специями. Из овощей понадобится: десяток баклажанов, столько же болгарских перчиков, по килограмму огурцов и помидоров, три-четыре стручка острого перца, небольшой пучок базилика, а также укроп и петрушка.

К сожалению, в Салехарде парное мясо днем с огнем не сыскать. Поэтому семья Варданян воспользовалась мороженой свининой, которую предварительно разморозили и дали ей освободиться от влаги…

Когда все ингредиенты будут под рукой, порежьте мясо крупными кусками, но не больше куриного яйца, и положите в посудину. Туда же высыпьте кавказские приправы, соль, нарезанный полукольцами лук и перемешайте. Ни майонез, ни уксус использовать не нужно. Закройте заготовку крышкой и уберите в прохладное место на сутки, чтобы мясо хорошенько промариновалось.

Сделали? Тогда продолжаем! Нанизываем овощи на шампуры и смело кладем прямо на дышащие жаром угли. Обжариваем перец и баклажаны с обеих сторон до черноты, а помидоры — пока не лопнет кожа. Прямо с жара, пока овощи еще горячие, опускаем их в емкость с холодной, слегка подсоленной водой. Подгоревшая корка довольно легко счищается, правда, эта часть работы требует терпения и сноровки.

Когда овощи готовы, помидоры режутся небольшими дольками, другие очищаются от хвостиков и внутренностей и нарезаются вдоль. Всё это смешивается, добавляется мелко нарезанная зелень, соль и перец по вкусу. Можно приправить овощную массу подсолнечным или оливковым маслом.

Мясо готовится отдельно, но подается вместе с печеными овощами. Украсьте блюдо нарезкой из свежих огурчиков, помидорчиков и лука. Хлеб нежелателен, но если нужно, то лучше возьмите лаваш.

Такой шашлык Александр Варданян делает нечасто — в основном в семейные и значимые праздники. Мясо мариновать и готовить он не доверяет никому. Говорит, вот подрастет сын Давид, тогда и расскажет ему кулинарные секреты. Людмила занимается овощами, но на огне их тоже готовит только глава семьи. Дочь Карина во всём помогает маме, накрывает праздничный стол.

Не знаем, что нам предложат другие конкурсанты, но шашлык по-армянски с печеными овощами изумительно вкусен!