Эксперт рассказала, от каких продуктов нужно отказаться для похудения

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. Для организации здорового питания необходимо, прежде всего, исключить либо ограничить употребление простых углеводов. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила эндокринолог-диетолог Елена Островская.

Эндокринолог-диетолог Елена Островская «Для того чтобы изменить питание в сторону здорового, нужно обратить внимание в первую очередь на исключение и ограничение простых углеводов, то есть сладостей, выпечки, содержащих муку высшего сорта, пшеничных продуктов. Не использовать эти продукты однозначно после четырех-пяти часов вечера… Употребление углеводов в поздние, вечерние часы приводит к выбросу инсулина — это гормон, который способствует набору жировой ткани. Фрукты, овощи, сложные углеводы в виде злаков, некоторых крупы и, может быть, даже макароны из твердых сортов пшеницы — все это нужно употреблять в первой половине дня», — отметила она.

Островская рекомендовала в вечернее время употреблять в пищу белки и овощи. «Вечером нужно есть белки и овощи. Как раз подойдут более легкие белки — рыба или морепродукты… В крайнем случае, если у человека, например, аллергия на эти продукты или он их не любит, или не имеет возможности купить, лучше употреблять творог или яйца, которые содержат хороший чистый белок. Но творог должен быт несладким, потому что добавление сладости к этому белковому продукту резко увеличивает его инсулиновый индекс и тоже приводит к набору жировой ткани», — предупредила врач.

Говоря о красном мясе, эксперт напомнила, что достаточно употреблять его максимум два раза в неделю. «То есть не обязательно каждый день употреблять мясо. Белок можно получать из растительных источников, это будет не совсем идентичный по составу животному белок, но, тем не менее, можно использовать бобовые, чечевицу, фасоль, молочные продукты для тех, кто их хорошо переносит», — пояснила Островская.