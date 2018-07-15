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Роспотребнадзор предупредил о вспышке циклоспороза в США
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Роспотребнадзор предупредил о вспышке циклоспороза в США 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора предупреждают о вспышке циклоспороза в США, где с середины мая заболело более 100 человек, сообщается на сайте ведомства.
Циклоспороз — паразитарное заболевание, возбудителем которого является микроскопический паразит Cyclospora cayetanensis. Заражение связано с употреблением инфицированной воды, сырого молока и пищи, в том числе овощей. Чтобы не заболеть инфекцией, нужно использовать в пищу только свежие и тщательно промытые продукты, а заправлять салаты стоит только перед подачей на стол.
"По данным департамента здравоохранения штата Иллинойс США, с середины мая текущего года по состоянию на первую декаду июля среди жителей штата Иллинойс и Айова зарегистрировано более 100 случаев заболеваний циклоспорозом, предварительно связанных с употреблением салатов в сети ресторанов McDonald's", — говорится в сообщении.
Согласно данным, более 3 тысяч заведений в 14 штатах прекратили продажу подозрительных салатов. По информации со ссылкой на Центр по контролю инфекционных заболеваний США (CDC), с июня проводится эпидемиологическое расследование более 200 случаев циклоспороза, которое связано с овощами компании Del Monte.
В ведомстве отметили, что пострадавшие ели брокколи, цветную капусту, морковь, укроп компании. «Вместе с тем в настоящее время связь компании McDonald's с компанией Del Monte не установлена», — добавили в Роспотребнадзоре.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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