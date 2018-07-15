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Овсянка с сыром и рукколой
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Овсянка с сыром и рукколой 

Карельские вести 1 час назад
Для многих овсянка — это чаще всего сладкое блюдо. Но можно попробовать приготовить ее по-другому.
Ингредиенты
Овсянка 50 г  овощной бульон 250 мл  сушеный тимьян 1 щепотка
сухой чеснок 1 щепотка
сыр гауда 30 г  руккола по вкусу
соль по вкусу
Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон1 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Доведите бульон до кипения в маленькой кастрюльке. Всыпьте овсянку и добавьте тимьян и чеснок, посолите. Уменьшите огонь до медленного и варите около 20-25 минут.
Добавьте натертый сыр и рукколу. Хорошо перемешайте, чтобы сыр расплавился. Снимите с огня и подавайте.
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