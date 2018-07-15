Овсянка с сыром и рукколой

Для многих овсянка — это чаще всего сладкое блюдо. Но можно попробовать приготовить ее по-другому.

Ингредиенты

Овсянка 50 г овощной бульон 250 мл сушеный тимьян 1 щепотка

сухой чеснок 1 щепотка

сыр гауда 30 г руккола по вкусу

соль по вкусу

Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон1 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Доведите бульон до кипения в маленькой кастрюльке. Всыпьте овсянку и добавьте тимьян и чеснок, посолите. Уменьшите огонь до медленного и варите около 20-25 минут.

Добавьте натертый сыр и рукколу. Хорошо перемешайте, чтобы сыр расплавился. Снимите с огня и подавайте.