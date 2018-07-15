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Ризотто со свеклой
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Ризотто со свеклой 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Итальянское блюдо из риса с запеченной свеклой.
Ингредиенты
Свекла (маленькая) 2-3 шт  оливковое масло 2 ст. л.
лук (маленький) 1 шт  морковь 1 шт  рис арборио 200 г  лавровый лист 1 шт  красное вино 2 ст. л.
овощной или куриный бульон 750 мл  сливочное масло 2 ст. л.
тертый пармезан 50 г  свежий укроп по вкусу
соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Время готовки1,5 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняИтальянская
Выложите вымытую свеклу в стеклянную или керамическую емкость для запекания. Добавьте 1 столовую ложку оливкового масла и 60 мл воды. Накройте фольгой и запекайте около 1 часа. Охладите свеклу, очистите ее и нарежьте небольшими кусочками. Измельчите в кухонном комбайне.
В большой сковороде разогрейте оставшееся масло. Добавьте измельченный лук, чеснок и тертую морковь. Готовьте, периодически помешивая, около 5 минут. Добавьте рис и лавровый лист, перемешайте. Влейте вино и готовьте еще 5-7 минут. Добавляйте бульон по 1 стакану, каждый раз дожидаясь, пока рис полностью впитает жидкость. Готовьте около 15 минут, пока рис не станет мягким снаружи, но твердым внутри.
Добавьте к рису свеклу и хорошо перемешайте. Затем добавьте сливочное масло, сыр и укроп. Посолите и поперчите. Хорошо перемешайте. Выбросьте лавровый лист. Подавайте горячим.
Фото: Pinterest
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