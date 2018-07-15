Ризотто со свеклой

Итальянское блюдо из риса с запеченной свеклой.

Ингредиенты

Свекла (маленькая) 2-3 шт оливковое масло 2 ст. л.

лук (маленький) 1 шт морковь 1 шт рис арборио 200 г лавровый лист 1 шт красное вино 2 ст. л.

овощной или куриный бульон 750 мл сливочное масло 2 ст. л.

тертый пармезан 50 г свежий укроп по вкусу

соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Время готовки1,5 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняИтальянская

Выложите вымытую свеклу в стеклянную или керамическую емкость для запекания. Добавьте 1 столовую ложку оливкового масла и 60 мл воды. Накройте фольгой и запекайте около 1 часа. Охладите свеклу, очистите ее и нарежьте небольшими кусочками. Измельчите в кухонном комбайне.

В большой сковороде разогрейте оставшееся масло. Добавьте измельченный лук, чеснок и тертую морковь. Готовьте, периодически помешивая, около 5 минут. Добавьте рис и лавровый лист, перемешайте. Влейте вино и готовьте еще 5-7 минут. Добавляйте бульон по 1 стакану, каждый раз дожидаясь, пока рис полностью впитает жидкость. Готовьте около 15 минут, пока рис не станет мягким снаружи, но твердым внутри.

Добавьте к рису свеклу и хорошо перемешайте. Затем добавьте сливочное масло, сыр и укроп. Посолите и поперчите. Хорошо перемешайте. Выбросьте лавровый лист. Подавайте горячим.

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