Острые перцы с сырной начинкой

Отличное сочетание острого перца и нежной сырной начинки.

Ингредиенты

Перец халапеньо (или другой крупный острый перец) 8 шт сливочный сыр 200 г козий сыр 50 г зеленые оливки 1 горсть

лимон (сок и цедра) 1 шт соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМексиканская

Смешайте сливочный сыр с натертым козьим сыром, добавьте измельченные оливки, лимонный сок и цедру, соль и перец.

Перцы разрежьте пополам, тщательно удалите семена и перегородки (именно в них содержится основная горечь).

Наполните перцы сырной начинкой, выложите их на застеленный бумагой противень. Запекайте в течение 15-20 минут до золотистого цвета.