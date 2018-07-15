Острые перцы с сырной начинкой 

Отличное сочетание острого перца и нежной сырной начинки.
Ингредиенты
Перец халапеньо (или другой крупный острый перец) 8 шт сливочный сыр 200 г козий сыр 50 г зеленые оливки 1 горсть
лимон (сок и цедра) 1 шт соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМексиканская
Смешайте сливочный сыр с натертым козьим сыром, добавьте измельченные оливки, лимонный сок и цедру, соль и перец.
Перцы разрежьте пополам, тщательно удалите семена и перегородки (именно в них содержится основная горечь).
Наполните перцы сырной начинкой, выложите их на застеленный бумагой противень. Запекайте в течение 15-20 минут до золотистого цвета.