Что такое «сушка» и как её правильно выполнять! 

Сушка — это сжигание слоя подкожного жира посредством снижения употребления калорий, иначе — углеводное голодание. Жир сжигается, а мышечная масса остается на месте.
Такой вид похудения используют бодибилдеры и профи-спортсмены, поскольку это способствует формированию рельефа тела. Но как при этом избежать стресса? Легко — просто нужно правильно подойти к сушке, и проблем не возникнет.
Люди, которые испробовали на себе все прелести сушки, утверждают, что она достаточно полезна для организма. При этом необходимо сделать упор на аэробные тренировки: бег, ролики, велосипедные прогулки и так далее.
Если Вы думаете, что «сушка» — это избавление от лишней жидкости в организме, то Вы очень сильно ошибаетесь. Сушка подразумевает активную потерю жира.
Углеводы — это основной энергетический источник для нашего организма. Для усвоения такого простого углевода, как глюкоза, необходим гормон инсулин. Но если же глюкоза поступает в избытке, то это не значит, что инсулина вырабатывается больше. Этот гормон вырабатывается в том же количестве, а остаток глюкозы имеет свойство откладываться в мышечной ткани и печени в виде гликогена.
При избытке (в результате переедания) она перерабатывается в жир. При искусственном дефиците глюкозы (отказе от сладкого) организм перейдет к расщеплению непосредственных запасов — то есть пойдут в расход жировые отложения. Это самый сложный процесс в организме, требующий больших затрат энергии.
Чаще всего, когда организм останавливает работу над расщеплением жиров, остается небольшая часть запасов — кетоновые тела, в результате чего развивается кетоацидоз. В этом случае нужно принять немного углеводов, чтобы растворить и кетоны, и глюкозу.
Вывод: не следует совсем отказываться от сладкого.
НА ЗАМЕТКУ: сушка не проводится, если не набран определенный объем мышечной массы!
Содержание
У сушки есть несколько основных правил, которые нужно соблюдать, чтобы добиться необходимого эффекта:
Как правильно питаться женщинам при сушке?
Итак, следует забыть:
Какие продукты приветствуются: гречка, постное мясо, рис, бобовые, овощи, творог, фрукты, молоко.
Упражнения для девушек, способствующие сушке тела
У сушки есть несколько основных правил, которые нужно соблюдать, чтобы добиться необходимого эффекта:
Поддерживать метаболизм с помощью дробного питания;
В день выпивать не менее 2,5 литров чистой воды;
Вечером не кушать каши;
Подсчитывать калории и уменьшать их потребление;
Не кушать за 2 часа до тренировки и после нее в течение 2-х часов.
На первом этапе следует полностью забыть об углеводной пище. Во избежание стрессовой ситуации для организма нужно делать это плавно. Например, съедать углеводную и жиросодержащую пищу исключительно на завтрак, а на ужин — что-нибудь легкое. Как Вы уже поняли — в основе такой диеты лежит легко усваиваемый белок.
Как правильно питаться женщинам при сушке?
Рацион в данном случае должен быть достаточно строгим. Запомните и четко следуйте правилам, иначе все усилия будут напрасными! Отказ от нижеприведенного перечня продуктов принесет огромную пользу для организма, потому что они являются полезными исключительно в небольших количествах и при редком приеме.
Итак, следует забыть:
Сладости (любые) — заменяем их фруктами и медом;
Мучные изделия — заменяем кашами (не более 200 г);
Молочные жиры;
Животные жиры — заменяем рыбой
Какие продукты приветствуются: гречка, постное мясо, рис, бобовые, овощи, творог, фрукты, молоко.
Продолжительность сушки — не более 5 недель.
Во время первой семидневки необходим прием 2 г углеводов на 1 кг веса. От запрещенных продуктов нужно отказываться постепенно. То есть эта неделя вводная. Заведите ежедневник для подсчета калорий.
Сделайте упор не на фрукты, а на клетчатку — цельнозерновые каши, отварные куриные грудки, яичный белок, белую рыбу, творог, филе кальмара. Сведите к минимуму употребление соли, масла и приправ. Примерное количество белка не должно быть более 50%, а жира — не больше 20%. Остальные 30% — это углеводы.
Во время второй семидневки употребляется 1 г углевода на 1 кг веса и полностью исключается соль. Употребление белка вырастает до 80%, жир остается на прежнем уровне, а углеводы — то количество, которые Вы высчитали.
Приветствуются: творог (желательно обезжиренный), молоко, говядина, кефир, куриная отварная грудка, морепродукты и рыба, отруби (не более 1 ложки в день), молоко, зелень, капуста, огурцы и помидоры.
Во время третьей семидневки суточный уровень углеводов снижается до 0,5 г на 1 кг веса. Если появится запах ацетона от кожи или изо рта, а также головокружение — выпейте чуть-чуть сладкого сока. Уменьшите употребление воды (до 1,5 литра).
Кушайте молочные продукты, яичный белок, грудки куриные отварные, отруби 3 раза в день. Желательно принимать поливитаминные комплексы.
В период четвертой семидневки следует выбрать: перейти к питанию или как на второй неделе, или как на третьей.
Пятая семидневка проводится так же, как и первая.
НА ЗАМЕТКУ: Следует напомнить — если Вы не будете подсчитывать углеводы, то вес вернется в ближайшее время. Чтобы держать себя в тонусе, нужно следить за тем, что употребляешь в пищу и за нормами этого потребления.
Упражнения для девушек, способствующие сушке тела
Обратите внимание на проблемные места — у кого-то это руки, у кого-то бедра и ягодицы, у кого-то нет пресса… И занимайтесь именно тем, что нужно Вам. Но помните одно — несколько подходов без отдыха или с перерывом не более 1-й минуты.
Бег;
Велосипедные прогулки;
Приседания (в том числе и с нагрузкой);
Отжимания (а также вертикальный жим от стены);
Планка;
Махи ногами (в горизонтальном и вертикальном положении);
Плавание и так далее.
То есть — любой активный вид спорта или отдыха. Сушка без срывов в течение 5 недель дает отличный результат. Контроль за питанием после сушки — долгий и стойкий эффект.
Держите себя в форме, но, прежде чем прибегать к этому методу похудения, ознакомьтесь с противопоказаниями: это беременность, грудное вскармливание, сахарный диабет, болезни почек, ЖКТ и печени. Успехов и отличных результатов!