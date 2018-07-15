Нижегородцам рассказали о правилах поведения в жару

1. Ограничить пребывание на улице, снизив физические нагрузки.

2. При нахождении в помещении обеспечить их проветривание.

3. При выходе на улицу надевать одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно просторную, обязательно в головном уборе.

4. Лучше отказаться от жирной пищи, свести к минимуму, потребление мяса, заменив его рыбой, снизить количества копченых, жареных, и скоропортящихся продуктов.

5. Употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, молочно-кислых напитков с низким содержанием жира, избегать газировки, алкоголя и энергетиков.

6. Тщательно мыть фрукты и овощи.

7. В течение дня по возможности принять прохладный душ.

8. Поездки на транспорте лучше планировать утром или вечером, когда жара спадает.

9. Купаться только в местах, специально отведенных и оборудованных для этих целей.