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Нижегородцам рассказали о правилах поведения в жару
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Нижегородцам рассказали о правилах поведения в жару 

Newsroom24 48 минут назад
Фото: Newsroom24
1. Ограничить пребывание на улице, снизив физические нагрузки.
2. При нахождении в помещении обеспечить их проветривание.
3. При выходе на улицу надевать одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно просторную, обязательно в головном уборе.
4. Лучше отказаться от жирной пищи, свести к минимуму, потребление мяса, заменив его рыбой, снизить количества копченых, жареных, и скоропортящихся продуктов.
5. Употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, молочно-кислых напитков с низким содержанием жира, избегать газировки, алкоголя и энергетиков.
6. Тщательно мыть фрукты и овощи.
7. В течение дня по возможности принять прохладный душ.
8. Поездки на транспорте лучше планировать утром или вечером, когда жара спадает.
9. Купаться только в местах, специально отведенных и оборудованных для этих целей.
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