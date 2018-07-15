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Фриттата с копченым лососем
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Фриттата с копченым лососем 

Карельские вести 44 минуты назад
Сытное блюдо для завтрака из яиц и копченой рыбы.
Ингредиенты
Оливковое масло 15 мл  красный лук 1 шт  коричневый сахар 1 щепотка
яйца 6 шт  соль по вкусу
черный перец по вкусу
молоко 1-2 ст. л.
зеленый лук по вкусу
свежий базилик по вкусу
копченый лосось 180 г  моцарелла 60 г  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 190 градусов. Смажьте керамическую форму для запекания маслом.
Время готовки45 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
Разогрейте в сковороде оливковое масло и выложите на нее тонко нарезанный лук, добавьте щепотку сахара. Готовьте на медленном огне около 20-25 минут, периодически помешивая. Снимите с огня.
Взбейте яйца с молоком, солью и перцем. Добавьте измельченную зелень и хорошо перемешайте.
Рыбу измельчите и выложите на дно подготовленной формы. Сверху выложите лук. Залейте яичной смесью. Сверху посыпьте тертой моцареллой. Запекайте в течение 15-20 минут.
Фото: Pinterest
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