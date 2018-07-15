Фриттата с копченым лососем

Сытное блюдо для завтрака из яиц и копченой рыбы.

Ингредиенты

Оливковое масло 15 мл красный лук 1 шт коричневый сахар 1 щепотка

яйца 6 шт соль по вкусу

черный перец по вкусу

молоко 1-2 ст. л.

зеленый лук по вкусу

свежий базилик по вкусу

копченый лосось 180 г моцарелла 60 г Способ приготовления

Разогрейте духовку до 190 градусов. Смажьте керамическую форму для запекания маслом.

Время готовки45 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

Разогрейте в сковороде оливковое масло и выложите на нее тонко нарезанный лук, добавьте щепотку сахара. Готовьте на медленном огне около 20-25 минут, периодически помешивая. Снимите с огня.

Взбейте яйца с молоком, солью и перцем. Добавьте измельченную зелень и хорошо перемешайте.

Рыбу измельчите и выложите на дно подготовленной формы. Сверху выложите лук. Залейте яичной смесью. Сверху посыпьте тертой моцареллой. Запекайте в течение 15-20 минут.

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