Фриттата с копченым лососем 

Сытное блюдо для завтрака из яиц и копченой рыбы.
Ингредиенты
Оливковое масло 15 мл красный лук 1 шт коричневый сахар 1 щепотка
яйца 6 шт соль по вкусу
черный перец по вкусу
молоко 1-2 ст. л.
зеленый лук по вкусу
свежий базилик по вкусу
копченый лосось 180 г моцарелла 60 г Способ приготовления
Разогрейте духовку до 190 градусов. Смажьте керамическую форму для запекания маслом.
Время готовки45 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
Разогрейте в сковороде оливковое масло и выложите на нее тонко нарезанный лук, добавьте щепотку сахара. Готовьте на медленном огне около 20-25 минут, периодически помешивая. Снимите с огня.
Взбейте яйца с молоком, солью и перцем. Добавьте измельченную зелень и хорошо перемешайте.
Рыбу измельчите и выложите на дно подготовленной формы. Сверху выложите лук. Залейте яичной смесью. Сверху посыпьте тертой моцареллой. Запекайте в течение 15-20 минут.
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