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Женщина сжигает ужин для всей семьи. Но реакция ее мужа — бесценна!
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Женщина сжигает ужин для всей семьи. Но реакция ее мужа — бесценна! 

Карельские вести 19 минут назад
Фото: Карельские вести
Когда я была маленькой девочкой, моя мама любила готовить ужин для всей семьи. И я помню как однажды вечером, она приготовила ужин после долгого и трудного дня на работе. В тот вечер, мама поставила тарелку с яйцами, колбасой и ужасно сгоревшим печеньем перед папой. Я помню, как ждала, увидеть какая у него будет реакция, когда он это заметит!
Но папа взял печенье, улыбнулся маме и спросил меня, как прошел мой день в школе. Я не помню, что я сказала ему в ответ, но я помню, как смотрела на то, как он мажет маслом и джемом сгоревшее печенье и съедает все до последнего кусочка!
Когда я встала из-за стола в тот вечер, я помню, как моя мама извинилась перед отцом за сгоревшее печенье. И я никогда не забуду, что он сказал: «Детка, я люблю твое сгоревшее печенье».
Позже той ночью я пошла, чтобы поцеловать папу перед сном и пожелать ему спокойной ночи, и я спросила его, действительно ли он любил сгоревшее печенье? Он крепко меня обнял и сказал: «Ваша мама сегодня трудилась целый день на работе, и она очень устала…, а немного подгоревшее печенье никогда никому не повредит!»
Вы знаете, жизнь полна несовершенных вещей… и несовершенных людей. Я не самая лучшая домохозяйка или повар. Но я узнала за эти годы, что умение принимать недостатки друг друга — это один из важнейших ключей к созданию здоровых, растущих и прочных отношений!
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