Ещё
Лазанья «Капрезе»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лазанья «Капрезе» 

Карельские вести 26 минут назад
Фото: Карельские вести
Лазанья на основе знаменитого итальянского салата Капрезе: с моцареллой, помидорами и базиликом.
Ингредиенты
Пластины для лазаньи 8 шт  моцарелла 400 г  рикотта или творог 200 г  яичный белок 1 шт  тертый пармезан 30 г  соль по вкусу
черный перец по вкусу
помидоры 3-4 шт  базилик (листья) 1 пучок
томатный соус 250 мл  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
Отварите пластины для лазаньи согласно инструкциям на упаковке. Слейте воду.
Для начинки взбейте миксером рикотту вместе с яичным белком. Добавьте тертый пармезан, перемешайте. Добавьте тертую моцареллу (оставьте примерно 50 г). Поперчите и при необходимости посолите. Хорошо перемешайте.
В форму для выпечки выложите слоями: немного томатного соуса, пластины для лазаньи, сырную начинку, тонко нарезанные помидоры, мелко нарезанный базилик, пластины для лазаньи, томатный соус, сырную начинку, помидоры, базилик. Продолжайте, пока не закончатся ингредиенты. Верхним слоем должны быть пластины для лазаньи. Полейте их томатным соусом и посыпьте оставшейся моцареллой.
Запекайте лазанью около 30 минут. Перед подачей посыпьте свежим базиликом.
Карельские вести: последние новости
Крокеты из креветок и картофеля Что такое «сушка» и как её правильно выполнять! Острые перцы с сырной начинкой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених36
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет82
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет42
Как менялся эталон идеального мужского тела8
«Самая сексуальная женщина планеты» ждет первенца5
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение