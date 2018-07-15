Лазанья «Капрезе»

Лазанья на основе знаменитого итальянского салата Капрезе: с моцареллой, помидорами и базиликом.

Ингредиенты

Пластины для лазаньи 8 шт моцарелла 400 г рикотта или творог 200 г яичный белок 1 шт тертый пармезан 30 г соль по вкусу

черный перец по вкусу

помидоры 3-4 шт базилик (листья) 1 пучок

томатный соус 250 мл Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

Отварите пластины для лазаньи согласно инструкциям на упаковке. Слейте воду.

Для начинки взбейте миксером рикотту вместе с яичным белком. Добавьте тертый пармезан, перемешайте. Добавьте тертую моцареллу (оставьте примерно 50 г). Поперчите и при необходимости посолите. Хорошо перемешайте.

В форму для выпечки выложите слоями: немного томатного соуса, пластины для лазаньи, сырную начинку, тонко нарезанные помидоры, мелко нарезанный базилик, пластины для лазаньи, томатный соус, сырную начинку, помидоры, базилик. Продолжайте, пока не закончатся ингредиенты. Верхним слоем должны быть пластины для лазаньи. Полейте их томатным соусом и посыпьте оставшейся моцареллой.

Запекайте лазанью около 30 минут. Перед подачей посыпьте свежим базиликом.