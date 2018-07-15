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«Лодочки» из цуккини с индейкой
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«Лодочки» из цуккини с индейкой 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Цуккини с начинкой из овощей и индейки.
Ингредиенты
Цуккини 4 шт  соль по вкусу
черный перец по вкусу
оливковое масло по вкусу
лук 1 шт  чеснок 2 зубчика
шампиньоны 6 шт  помидоры 2 шт  фарш из индейки 150 г  киноа (или булгур) 100 г  петрушка по вкусу
красный перец по вкусу
итальянские травы по вкусу
томатный соус 250 мл  тертый пармезан по вкусу
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
Разрежьте цуккини пополам вдоль. Выньте ложкой мякоть, стараясь не повредить стенки. Вырезанную мякоть мелко нарежьте. Слегка смажьте половинки цуккини оливковым маслом, посолите и поперчите. Запекайте около 8-10 минут.
Тем временем разогрейте 1 столовую ложку масла в сковороде. Обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавьте измельченный чеснок и мелко нарезанные грибы. Тушите, пока грибы не пустят сок. Добавьте нарезанную мякоть цуккини и нарезанные кубиками помидоры. Готовьте еще несколько минут.
Киноа или булгур отварите в подсоленной воде до готовности. Фарш из индейки обжарьте до готовности в небольшом количестве масла. Добавьте крупу и фарш к овощам. Добавьте измельченную петрушку, итальянские травы и красный перец. Влейте соус, перемешайте и готовьте, пока смесь хорошо не прогреется. Посолите и поперчите.
Наполните полученной смесью половинки цуккини. Сверху посыпьте тертым пармезаном. Запекайте около 10-15 минут.
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