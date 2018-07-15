Быстрый рецепт вкуснейших баклажан по-корейски

Корейскую кухню любят за то, что любое ее блюдо обладает пикантным вкусом. Практически все рецепты предполагают острую заправку. Но это не только знаменитая морковь. Баклажаны по-корейски могут стать отличным необычным дополнением к любимым блюдам. Самый вкусный рецепт каждая хозяйка выбирает в зависимости от своих вкусовых предпочтений, используя собственные секреты быстрого приготовления.

Особенности приготовления

Традиционно вкусный овощ приправляют кориандром, чесноком, перцем чили или паприкой. Но можно использовать уже готовую смесь для корейской моркови. Что касается заправки, то согласно классическим рецептам это уксус (лучше яблочный), как альтернатива лимонному соку, соевый соус, мед (или более дешевый сахар).

Овощи можно не мариновать, если хочется быстро подать закуску к столу. Но получится вкуснее, если дать им настояться 30-40 минут. В идеале срок ожидания лучше увеличить до 8 часов.

yandex_ad_1 Баклажаны по-корейски с морковью и помидорами

Баклажаны по-корейски можно делать в виде полноценного салата, который будет включать и другие овощи. Самым вкусным рецептом быстрого приготовления считается сочетание главного ингредиента с болгарским перцем, морковью и помидорами. Но при желании можно не использовать все овощи, выбрав только те, которые нравятся больше всего. Что касается заправки, то вместо лимонного сока можно использовать яблочный уксус в том же количестве.

Ингредиенты:

3 крупных баклажана;

2 болгарских перца;

2 небольшие моркови;

2 помидора;

2 ст.л. соевого соуса;

3 зубчика чеснока;

острый перец по вкусу;

петрушка по вкусу;

репчатый лук;

1 ч.л. кориандра;

2 ст.л. лимонного сока;

3 ст.л. растительного масла;

1 ч.л. кунжута

соль по вкусу;

1 ч.л. меда.

Способ приготовления:

Овощи моем, затем очищаем морковь и лук от кожуры и шелухи, извлекаем семена и сердцевину из перца.

Баклажаны нарезаем продольными тонкими полосками. Посыпаем их солью, перемешиваем и оставляем на полчаса. За это время они пропитаются специей.

Промытую зелень мелко крошим, а чеснок давим (или можно его просто накрошить). Лук нарезаем тонкими полукольцами.

Морковь натираем на крупной терке, а перец и помидоры нарезаем соломкой.

Промываем баклажаны под водой, а затем хорошо отжимаем, чтобы не осталось влаги. Выкладываем их на разогретую сковородку с растительным маслом. Обжариваем на среднем огне 8-10 минут, после чего выкладываем в миску и оставляем охлаждаться.

К остывшему основному ингредиенту выкладываем другие овощи. Они не обжариваются. Тем, кто не любит сырой лук, можно его замариновать или просто не добавлять в салат.

Затем все овощи посыпаем специями, кунжутом, зеленью, чесноком. Добавляем мед, все перемешиваем.

Поливаем салат лимонным соком или уксусом. Его необходимо оставить на сутки в холодильнике, чтобы овощи хорошо впитали в себя заправку и промариновались.

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Баклажаны по-корейски готовы. Это самый вкусный рецепт быстрого приготовления пикантного салата. При желании аналогично делается заготовка на зиму. Достаточно засыпать смесь в стерилизованную банку с закручивающейся крышкой. Хранить ее можно в прохладной кладовке или в холодильнике.

Квашеные баклажаны

Отличие этого рецепта в том, что баклажаны по-корейски маринуют в рассоле вместе с другими овощами. Это самый вкусный рецепт быстрого приготовления маринованных баклажан. Обратите внимание, что вместо отдельных специй используется приправа для корейской моркови.

Ингредиенты:

9 баклажанов;

1 крупная морковь;

4 зубчика чеснока;

3 болгарских перца;

петрушка по вкусу;

2 ч.л. специи;

соль по вкусу.

Для рассола:

стакан воды;

5 ст.л. сахара;

1 ч.л. соли;

рюмка уксуса;

50 мл растительного масла.

Способ приготовления:

Кипятим воду и отвариваем до готовности мытые и очищенные от внутренностей баклажаны. Затем нарезаем их брусками.

Морковь натираем на крупной терке, перец моем, очищаем от зерен, шинкуем соломкой.

Овощи перекладываем в миску, и добавляем к ним мелко накрошенную зелень и давленный чеснок.

В кастрюлю выкладываем слоями: баклажаны, сверху овощи. Затем повторяем.

Теперь необходимо приготовить рассол, в котором будут мариноваться ингредиенты. В кастрюлю вливаем воду, уксус и масло. Солим и добавляем сахар. Доводим до кипения.

Когда рассол готов, вливаем его, не остужая, в кастрюлю с баклажанами.

Овощи необходимо накрыть тарелкой, а сверху придавить любым грузом.

Сначала маринуем сутки баклажаны при комнатной температуре. Затем еще на день убираем их в холодильник.

Это самый вкусный и простой рецепт быстрого приготовления традиционных баклажан по-корейски. Закуска получается очень нежной, сочной, ароматной, в меру пряной и кисловатой. Прекрасный вариант для заготовки на зиму.

Баклажаны по-корейски с соевым соусом на пару

Для полноты вкуса в этом рецепте присутствует соевый соус. Он придает баклажаном пикантный привкус. А паровая обработка делает блюдо гораздо полезнее для организма.

yandex_ad_2 Ингредиенты:

3 баклажана;

3 зубчика чеснока;

зеленый лук — по вкусу;

1 ст.л. семян кунжута;

2 ст.л. соевого соуса;

острый красный перец по вкусу;

2 ч.л. кунжутного масла.

Способ приготовления:

Зеленый лук мелко крошим, давим чеснок.

Баклажаны моем, нарезаем крупными ломтями. Выкладываем их в пароварку, варим в течение 5-8 минут. Следим за тем, чтобы они стали мягкими, но при этом не разваливались.

Готовые овощи охлаждаем, а затем нарезаем произвольными кусочками. Или можно просто разорвать их руками.

В миску выкладываем лук и чеснок, затем баклажаны.

Приправляем и добавляем соевый соус.

Перемешиваем, добавляем кунжутное масло и семечки.

Готовый салат можно сразу употреблять, не маринуя.

Баклажаны по-корейски не оставят равнодушными даже тех, кто не любят этот овощ. Ведь это самый вкусный рецепт быстрого приготовления салата.

Как консервировать баклажаны

Консервируют баклажаны так же, как и делают любые другие заготовки на зиму. Вначале стерилизуем банки и выкладываем в них баклажаны по-корейски. Накрываем тару крышкой и ставим в большую кастрюлю с теплой водой. Дно кастрюли предварительно выстилаем тканью. Если заготовка делается в полулитровой банке, то достаточно прокипятить ее в течение 30 минут. Затем вынимаем щипцами, чтобы не обжечься, и закатываем. Крышки снимать после стерилизации нельзя. В противном случае заготовки повзрываются. И весь труд пойдет насмарку.