Сэндвич с курицей-гриль и песто

Отличное блюдо для завтрака — сэндвич из нежной булочки, куриного филе с помидором, сыром и песто.

Ингредиенты

Куриная грудка 1 шт булочки 2 шт соль по вкусу

черный перец по вкусу

бекон (жареный) 4 ломтика

сыр 2 ломтика

песто 2 ч. л.

помидоры 2 ломтика

Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Куриное мясо помойте, слегка отбейте и посыпьте солью и перцем с двух сторон.

Разогрейте сковороду-гриль и обжарьте курицу с двух сторон до готовности (около 15-20 минут в общей сложности). Когда курица будет почти готова, разрежьте булочки пополам, выложите срезами вниз на сковороду и слегка обжарьте. Обжаренную курицу разрежьте на две части.

Нижние части булочек смажьте песто, сверху уложите бекон, помидор, сыр и курицу. Накройте верхними частями булочек. Подавайте сразу.