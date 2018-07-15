Сэндвич с курицей-гриль и песто 

Отличное блюдо для завтрака — сэндвич из нежной булочки, куриного филе с помидором, сыром и песто.
Ингредиенты
Куриная грудка 1 шт булочки 2 шт соль по вкусу
черный перец по вкусу
бекон (жареный) 4 ломтика
сыр 2 ломтика
песто 2 ч. л.
помидоры 2 ломтика
Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Куриное мясо помойте, слегка отбейте и посыпьте солью и перцем с двух сторон.
Разогрейте сковороду-гриль и обжарьте курицу с двух сторон до готовности (около 15-20 минут в общей сложности). Когда курица будет почти готова, разрежьте булочки пополам, выложите срезами вниз на сковороду и слегка обжарьте. Обжаренную курицу разрежьте на две части.
Нижние части булочек смажьте песто, сверху уложите бекон, помидор, сыр и курицу. Накройте верхними частями булочек. Подавайте сразу.