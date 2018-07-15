Запеканка из картофеля и кабачков 

Порадуйте семью вкуснейшей запеканкой, которая насытит и согреет в прохладный день.
Ингредиенты
Кабачки 2 шт картофель 4 шт оливковое масло 3 ст. л.
козий сыр 150 г соль по вкусу
черный перец по вкусу
молоко 60 мл тертый пармезан 40 г свежий базилик по вкусу
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 200 градусов. Слегка смажьте маслом керамическую или стеклянную форму для запекания.
Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Картофель очистите и нарежьте очень тонкими кружочками. Кабачки тщательно помойте и тоже нарежьте тонкими кружочками. Сложите нарезанные овощи в большую миску, полейте их оливковым маслом и хорошо перемешайте.
Выложите в подготовленную форму 1/3 овощей, посолите и поперчите. Сверху выложите половину козьего сыра, нарезанного небольшими кусочками. Затем — еще 1/3 овощей, соль и перец, оставшийся сыр, последнюю часть овощей. Посолите и поперчите.
Влейте в форму с овощами и сыром молоко. Сверху посыпьте тертым пармезаном. Накройте крышкой и поместите в духовку на 30 минут. Затем снимите крышку и запекайте еще 15 минут. Подавайте горячей, посыпав свежим базиликом.