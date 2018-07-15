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Запеканка из картофеля и кабачков
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Запеканка из картофеля и кабачков 

Карельские вести 2 часа назад
Порадуйте семью вкуснейшей запеканкой, которая насытит и согреет в прохладный день.
Ингредиенты
Кабачки 2 шт  картофель 4 шт  оливковое масло 3 ст. л.
козий сыр 150 г  соль по вкусу
черный перец по вкусу
молоко 60 мл  тертый пармезан 40 г  свежий базилик по вкусу
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 200 градусов. Слегка смажьте маслом керамическую или стеклянную форму для запекания.
Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Картофель очистите и нарежьте очень тонкими кружочками. Кабачки тщательно помойте и тоже нарежьте тонкими кружочками. Сложите нарезанные овощи в большую миску, полейте их оливковым маслом и хорошо перемешайте.
Выложите в подготовленную форму 1/3 овощей, посолите и поперчите. Сверху выложите половину козьего сыра, нарезанного небольшими кусочками. Затем — еще 1/3 овощей, соль и перец, оставшийся сыр, последнюю часть овощей. Посолите и поперчите.
Влейте в форму с овощами и сыром молоко. Сверху посыпьте тертым пармезаном. Накройте крышкой и поместите в духовку на 30 минут. Затем снимите крышку и запекайте еще 15 минут. Подавайте горячей, посыпав свежим базиликом.
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